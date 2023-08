7º Festival Gastronômico de Atibaia tem início nesta quinta-feira (17)

Entre os dias 17 de agosto e 30 de setembro, será realizado em Atibaia o 7º Festival Gastronômico, quando o público poderá se deliciar com uma variedade de sobremesas criativas e irresistíveis, tendo o morango como ingrediente principal.

Cada sobremesa apresentada no festival será única, refletindo a criatividade e o talento dos “chefs” por trás delas. Com um limite de preço de R$ 40, essas deliciosas criações estarão disponíveis para todos os paladares. A versatilidade do morango será explorada de diversas maneiras: em cocadas, frapês, pastéis, donuts, bolos, sorvetes, tortas, pizzas, panquecas, esfihas e muito mais.

O público terá a oportunidade de degustar e votar em suas sobremesas favoritas, avaliando os estabelecimentos participantes pela internet, no link http://www.prefeituradeatibaia.com.br/7festivalgastronomico2023/Login.php.

A opinião se somará ao julgamento técnico, que avaliará cuidadosamente o sabor, a inovação da sobremesa e a qualidade do atendimento.

A Capital Nacional do Morango realiza o evento como uma celebração da riqueza gastronômica local. Com um recorde de estabelecimentos participantes neste ano, o festival promete suprir todas as expectativas, superando as edições anteriores, de 2022 e 2021, que contaram com 57 e 47 participantes, respectivamente.

Os três estabelecimentos mais votados pelo público receberão troféus e as três sobremesas mais elogiadas pelos especialistas técnicos serão recompensadas com vales-compra, oferecidos pelo Supermercado Convém, patrocinador oficial do evento.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia