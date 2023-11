Agenda Atibaia: Circuito Sesc e Bon Odori são os destaques deste fim de semana

Futebol, ginástica rítmica, voleibol, taekwondo, natação, 8ª Corrida de São Silvestre, recreação e workshop educativo de musculação – a Agenda Atibaia desta semana está repleta de eventos esportivos que prometem agitar a cidade. Mas não para por aí: ainda tem festa de 55 anos do Bon Odori Fukushima, sábado (11) e domingo (12), no Centro de Convenções; e Circuito Sesc de Artes, das 14h às 18h, na Praça da Matriz, no domingo (12).

(Imagem Ilustrativa de Ryo Tanaka por Unsplash)

Além disso, a Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia – que acontece aos sábados no Balneário Municipal, terá uma edição extra no domingo (12), para acompanhar o encontro mensal do Clube do Fusca, sem contar as atividades da programação do Mês da Consciência Negra Atibaia 2023. Confira a programação completa para aproveitar o fim de semana!

Bon Odori no Centro de Convenções

A tradicional festividade que veio do Japão comemora 55 anos do Bon Odori Fukushima em Atibaia neste sábado (11) e domingo (12), no Centro de Convenções e Eventos Victor Brecheret (Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, nº 511, Vila Thais). Gastronomia, músicas e danças japonesas animam a festa de aniversário, que tem entrada gratuita e acontece das 12h às 22h no sábado, dia 11, e das 10h às 19h no domingo, dia 12.

Feira de Artes, Artesanato e Gastronomia de Atibaia

A feira realizada aos sábados no Balneário Municipal já virou ponto turístico da Capital Nacional do Morango. Uma opção bastante atrativa não só para quem busca decorações, enfeites, presentes e lembrancinhas da cidade, mas também para quem procura lazer e diversão para toda a família, a feira é uma iniciativa da Secretaria de Turismo e funciona das 11h às 19h, na Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas.

Clube do Fusca

Neste domingo (12), a Feira do Balneário ganha uma edição extra, juntando-se ao Encontro Mensal do Clube do Fusca para prestigiar o carro antigo mais amado do Brasil. A exposição de fusquinhas e outros veículos clássicos reúne os aficionados por essas preciosidades das 8h às 13h, no estacionamento do Balneário Municipal.

Circuito Sesc de Artes

Atibaia recebe neste domingo (12), das 14h às 18h, o Circuito Sesc de Artes, que traz xilogravura e grafismo indígena na fotografia, mediação de leitura com a Cia. Bambuzal de Histórias e Samba de Dandara com Ayô Tupinambá e Raquel Tobias entre as atrações que se apresentam na Praça da Matriz.

Também fazem parte da programação uma sessão de cinema em realidade virtual – que exibirá o filme Gravidade, selecionado para o Festival de Cannes 2023, o projeto Kombossa e Beats, dos DJs El Gato Negro e Musicultura, trazendo um set de ritmos brasileiros e estrangeiros como samba, bossa nova, rock, jazz, forró, cumbia, baião, reggae e rap, além do espetáculo O auto do negrinho, uma encenação do grupo Terreiro Encantado que conta por meio de bonecos, máscaras e muita música a lenda do Negrinho do Pastoreio. Mais informações no site do evento.

Piscinas públicas abertas

Neste sábado (11) e domingo (12), as piscinas públicas do Elefantão e do Balneário Municipal estarão abertas, com horário de funcionamento das 9h às 17h. A piscina do Balneário também abre de quarta a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h. O Elefantão está localizado na Avenida Horácio Netto, nº 1061, Loanda, e o Balneário fica na Avenida Bandeirantes, s/n, Vila Junqueira.

Vale destacar que para frequentar as piscinas de uso comum é necessário apresentar carteirinha emitida pela Secretaria de Esportes e Lazer.

Mês da Consciência Negra

A programação do Mês da Consciência Negra Atibaia 2023 já começou e, neste domingo (12), tem Encontro de Capoeira Viva Zumbi na Praça do Rosário, às 10h. A agenda de eventos continua no feriado do dia 15 de novembro com o 7º Águas de Oxalá – a partir das 8h, na Praça Guilherme Gonçalves, e o Samba da Diáspora, com Ricardo Mariano e o movimento cultural “O Samba é Minha Nobreza”, no Complexo Santa Clara, a partir das 17h.

Agenda esportiva

A programação esportiva também movimenta a cidade no fim de semana, com as finais das categorias veterano master e veterano cinquentão da Liga de Futebol, Campeonato Regional de Voleibol, última etapa do Circuito Municipal de Natação, VI Torneio Interno de Ginástica Rítmica, Festival Taekwondo de Atibaia e 8ª Corrida de São Silvestre, esta última com recreação e brinquedos infláveis para fazer a alegria da criançada no bairro do Iara. Estendendo a Agenda Atibaia esportiva, ainda tem workshop educativo de musculação na próxima quarta, dia 15.

11/11 (sábado)

– Final do veterano “master” da Liga de Futebol no Campo do Alvinópolis, às 13h45

– Final do veterano “cinquentão” da Liga de Futebol no Campo do Alvinópolis, às 15h30

– Campeonato Regional de Voleibol ABV, categorias de base, no Ginásio de Esportes Atibaia Jardim, das 12h às 21h

– Última etapa do Circuito Municipal de Natação A3 no CIEM II, das 9h às 10h30

– VI Torneio Interno de Ginástica Rítmica, turmas de treinamento e aperfeiçoamento, no Ginásio de Esportes Elefantão, das 8h30 às 18h

12/11 (domingo)

– VI Torneio Interno de Ginástica Rítmica, turmas de iniciação, no Ginásio de Esportes Elefantão, das 8h30 às 18h

– 8ª Corrida de São Silvestre e recreação com brinquedos infláveis no bairro do Iara, das 8h30 às 12h

– Festival Taekwondo de Atibaia, no Ginásio Omar Zigaib, das 8h às 12h

15/11 (quarta-feira)

– Workshop Educativo Musculação no Conjunto Esportivo do Trabalhador “Professor Antonio Carlos Laureano”, das 8h às 15h

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia