Atibaia retoma participação no Revelando SP, que neste ano acontece em formato on-line

Atibaia está participando do Revelando SP On-line 2021, festival em formato digital para a promoção da cultura tradicional paulista – um evento marcado pela economia criativa e pelo artesanato, a culinária e as atividades artísticas de todas as regiões do Estado de São Paulo. De Atibaia, são sete os grupos de manifestações tradicionais selecionados: Congada Azul; Congada Rosa; Congada Verde; Congada Vermelha; Folia de Reis; Reza de São Gonçalo; e, na culinária tradicional, o prato Virado de Ervilhas. O público pode conferir um pouco dessas tradições da cidade no canal da Prefeitura da Estância de Atibaia no YouTube ( https://www.youtube.com/user/AtibaiaTV ). Também é possível assistir à programação do festival na Plataforma @CulturaEmCasaSP ( https://culturaemcasa.com.br/hotpage/revelando-sp-online/ ).

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Em 2020, com a pandemia de Covid-19, o Revelando SP passou por adaptações e foi remodelado no formato on-line, com o objetivo de manter a valorização das tradições culinárias, artesanais e das manifestações culturais dos municípios paulistas. Nesse novo formato, o evento continua criando oportunidades de geração de renda para os profissionais do setor da cultura tradicional e mantendo a difusão da produção cultural dos municípios selecionados, além de valorizar a cultura tradicional paulista.

O Revelando SP também garante o acesso da população aos processos artísticos e culturais, além de incentivar as novas gerações a valorizarem e entenderem a importância da preservação e da salvaguarda do patrimônio imaterial, que define a formação cultural dos municípios, do estado e do país.

Atibaia é um dos municípios veteranos que participam do Revelando SP desde a primeira edição, inclusive tendo sido sede do Revelando Entre Serras e Águas por diversos anos. Para a edição de 2021, on-line, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura, realizou dez inscrições de grupos e agentes da cultura tradicional paulista e, desse total, sete foram selecionados na Chamada Pública do Governo Estadual. Dessa forma, o município também recebeu o reconhecimento de “Amigo da Cultura Tradicional de São Paulo”.

O Revelando SP Online é resultado das ações promovidas pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, da Organização Social Amigos da Arte e dos municípios selecionados por meio de Chamada Pública.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia