Banda Sinfônica de Atibaia vence Campeonato Estadual e garante vaga no Brasileiro

A Banda Musical do Projeto Educando com Música e Cidadania de Atibaia participou no último domingo, 7 de agosto, do primeiro Campeonato Estadual realizado pela Associação Paulista de Fanfarras e Bandas – OCIFABAN, no município de Jundiaí, e representou muito bem a cidade. A equipe foi campeã estadual na categoria Musical Sênior (modalidade concerto), garantindo uma vaga para o Campeonato Brasileiro de Bandas e Fanfarras, promovido pela LBF (Liga Brasileira de Bandas), que será realizado em novembro deste ano, na cidade de Lorena (SP).

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O projeto realiza através da Banda Sinfônica o incentivo aos jovens de Atibaia e região para estudar música, oferecendo aos participantes além de cultura musical e artística, trabalho em grupo, estudo técnico musical bem como o respeito ao civismo. Os concertos apresentados pelo grupo são baseados seguindo temas, com produção e desenvolvimento, agregando valores fundamentais para criar boas apresentações e levá-las ao público.

Agrupamento musical composto por apenas instrumentos de sopro de madeiras, metais e percussão, chegando a ter uma estrutura similar à de uma orquestra, a Banda Sinfônica iniciou suas atividades em 11 de março deste ano e, atualmente, conta com aproximadamente 30 integrantes, além dos maestros Felipe Ibraim e Luís Henrique Chinaglia, integrando o grupo Educando com Música e Cidadania de Atibaia.

A Banda Sinfônica, FAMA e Fanfarras Mirins das escolas municipais tem o apoio da Prefeitura da Estância de Atibaia por meio da Secretaria de Cultura em parceria com a Associação dos Pais e Amigos da Fanfarra Municipal de Atibaia.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia