Carnaval de Atibaia reuniu mais de 8 mil pessoas em 6 dias de festa

O Carnaval de Atibaia voltou, trazendo muita alegria e diversão para os milhares de foliões, de todas as idades, que participaram dos seis dias de festa na cidade. De acordo com estimativa da Prefeitura, mais de 8 mil pessoas – cerca de 2 mil crianças e adolescentes menores de 18 anos e mais 6 mil adultos – brincaram no Bloco do Zé Pereira, Caveirão e nos quatro dias de muita marchinha e curtição com os Bonecões na Praça da Matriz.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Depois de dois anos acontecendo de forma on-line em razão da pandemia de Covid-19, o Carnaval voltou a colorir a Praça da Matriz, com Altemar Dutra Jr. e banda dando o tom animado e com gosto de retomada da festa. Foliões de todas as idades dançaram e se encantaram com o tradicional desfile dos Bonecões, que reuniu figuras ilustres como a boneca Emília e o boneco Woody, Lady Bug, Batman, Sr. Madruga, Chiquinha, Chaves, Kiko, Pinóquio, Cebolinha, Sr. Gru e Mazzaropi, além de personalidades de Atibaia como o Sr. Valentim, o Sr. Nardini e os Congadeiros.

Um sucesso não só de público e diversão, mas também de segurança e organização, o Carnaval na Praça aconteceu com entrada controlada nos acessos à festa, incluindo vistoria de isopores, caixas térmicas, coolers e outros recipientes para acomodação e transporte de bebidas e produtos alimentícios, além de pulseiras de identificação para crianças e adolescentes menores de 18 anos. Tudo para garantir uma folia de amigos e familiares divertida e segura para todos.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Este ano, a festa também contou com a Campanha “Não é Não”, que buscou inibir a importunação sexual e tornar o Carnaval de Atibaia mais seguro para as mulheres. A iniciativa do grupo Promotoras Legais Populares alertou sobre o crime e informou as maneiras de denunciá-lo durante as festividades.

E o Carnaval na Praça ainda esbanjou muita fofura e criatividade no Concurso de Fantasias Infantis no segundo dia de folia, sem contar toda a energia e ritmo do Bloco ATA-ME, que desfilou na segunda-feira (20). Na terça-feira (21), último dia de folia, a programação seguiu normal até o início das fortes chuvas no fim da tarde, quando o resultado do Concurso de Blocos Carnavalescos teve que ser antecipado e o Carnaval, cancelado por questões de segurança.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Todo Carnaval tem seu fim, mas a festa deste ano vai deixar saudade nos corações dos milhares de foliões que fizeram parte dessa celebração cheia de cor, música e euforia que tomou conta de Atibaia, que agora segura a ansiedade até o ano que vem.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia