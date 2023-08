Centro Cultural André Carneiro abre a exposição Desloca – Juntas nesta sexta (11)

Nesta sexta-feira, dia 11 de agosto, às 18h, acontece a abertura da exposição Desloca – Juntas, que reúne o trabalho de 15 artistas mulheres de Atibaia e região. Promovida pela Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Cultura, a mostra tem curadoria de Katia Lombardo e fica em cartaz no Centro Cultural André Carneiro até 10 de setembro.

Arte urbana, fotografia, arte contemporânea, arte inclusiva, arte têxtil e outros estilos compõem a trama da exposição, que transita por diversas linguagens orientada pelo fio condutor do feminino. Combinando arte de rua, abstrata e fotografia, as obras criam um universo rico e plural, percorrendo ícones do feminino em um trajeto que busca levar os espectadores a uma viagem rica, inclusiva e agregadora.

Centro Cultural André Carneiro (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O evento se une ao 22º Encontro de Artes Plásticas de Atibaia, em cartaz no Cine Itá Cultural, para mobilizar as artes visuais em Atibaia e região. As exposições oferecem elementos reflexivos capazes de dialogar com a cultura local e com o grande espectro da arte contemporânea nacional, produzindo um intercâmbio de ideias, experimentos e ações cuja proposta é fomentar essa área, que em breve ganhará um reforço expressivo.

A Desloca – Juntas antecede uma série de exposições que serão realizadas pela Secretaria de Cultura no Centro Cultural André Carneiro, com propostas que foram selecionadas por meio do edital lançado em maio.

Desloca – Juntas

De 11 de agosto a 10 de setembro

Centro Cultural André Carneiro

Rua José Lucas, nº 28, Centro

Alline Nakamura

Ana André

Ana Roberta Lima

Bia Raposo

Catarina Bris

Chris Belfort

Emikua

Karina Iliescu

Katia M. Lombardo

Leylah Navarro Lins

Maiscor

Mariana Farcetta

Mille Bitten

Simone Siss

Tití Carnelós

Na abertura haverá apresentação da DJ C. Aikawa.

