Documentário do projeto “Semente Baepí: Plantar Cultura, Colher Futuro” será exibido nesta quinta (18)

Entre agosto e outubro de 2022, o espaço cultural e criativo Baepí Arte e Cultura realizou o projeto “Semente Baepí: Plantar Cultura, Colher Futuro”, com apoio da Prefeitura de Atibaia, no Sítio Magnólia, área rural do município. A formação incluiu iniciação em marcenaria, cultivo agroecológico e expressão poética para 15 jovens, e contou com a realização de um documentário, que tem como base entrevistas dos formadores e aprendizes, além do registro dos meses de aula.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O documentário será exibido no próximo dia 18 de maio, no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro), às 20h, de forma gratuita, seguido de conversa aberta dos formadores e aprendizes com o público após a apresentação. As entrevistas foram baseadas nas mesmas perguntas, feitas no início e ao final da formação, buscando investigar quais processos de transformação aconteceram ou deixaram de acontecer com o impacto do projeto.

As três áreas de formação foram oferecidas gratuitamente aos jovens, com idades entre 15 e 24 anos, e foram dadas em conjunto: oficina de marcenaria, cultivo de plantas e alimentos na horta agroflorestal e expressão poética e artística aconteciam como uma coisa só. O projeto partiu das perguntas “o que é cultura” e “quem faz a cultura”, pensando que cultura envolve, além das artes, alimentação, território, habitação, oralidade, memória coletiva, vocabulário, e trabalhos manuais.

O projeto atendeu 15 jovens selecionados em processo de três etapas com critérios de equidade social, de classe, raça, gênero, etnia, idade e interesses. O projeto incluía transporte e alimentação para todos os aprendizes, com aulas três vezes por semana, e entregava uma cesta de alimentos orgânicos semanais para as famílias de cada um.

O projeto Semente Baepí e seu documentário foram viabilizados por edital do Programa de Ação Cultural (ProAc), do Governo do Estado de São Paulo, e conta com o apoio da Prefeitura de Atibaia. A coordenação pedagógica é da atriz e produtora cultural Marina Merlino, sob orientação da pedagoga e diretora teatral Maria Thaís, com os formadores Eduardo Joly (marcenaria e habitação), Maíra do Nascimento (expressão poética), Paulo Rodrigues (cultivo agroecológico) e Débora Veneziani (formadora pontual corpo e movimento). Mais informações sobre o espaço e a formação estão disponíveis no site do projeto.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia