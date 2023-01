ICine irá participar da 3ª Mostra Atibaia no Foco

No dia 28 de janeiro, o Cite Itá Cultural recebe a 3ª Mostra Atibaia no Foco, realizada pelo Núcleo Audiovisual Atibaia, que terá como tema “Filmes que usaram Atibaia como cenário”. O evento contará com a participação do ICine, que apresentará a projeção de curtas do interior.

3ª Mostra Atibaia no Foco será realizada no Cine Itá Cultural (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Além da projeção dos curtas, o ICine fará uma apresentação do ICine – Fórum de Cinema do Interior e Litoral Paulista, com Diego Costa e Rodrigo Campos. Na ocasião, os representantes do ICine falarão a respeito do que é o Fórum, seu trabalho e representatividade para o audiovisual. Haverá ainda um debate regional com leitura da carta de princípios do ICine e debate sobre as Leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo, com Carlos Henrique (realizador de A Aventura da Primeira Bicicleta), Cintia Marilia Bertini, Alexandre Cruz e Hiro Ishikawa do ICine.

O evento terá ainda um workshop e projeções com debate entre os realizadores, produtores e elenco em torno dos filmes feitos durante a pandemia em Atibaia.

Os curtas “Amei Te Ver”, “Lado a Lado” e “Strippers” (com Leonardo Miggiorin e Eduardo Silva), tiveram a participação de atores, atrizes, produção e figurantes da cidade de Atibaia. Por isso, o Núcleo Audiovisual Atibaia está procurando essas pessoas que trabalharam de alguma forma nas produções, para que compareçam no dia da projeção no Cine Itá. A recomendação é que entrem em contato com Daniela Carrano pelo celular (11) 96775-5373.

Entre os curtas realizados antes da pandemia, estará “Rã”, indicado ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro – Melhor Curta-Metragem Ficção, co-roteirizado e co-dirigido por Ana Flavia Cavalcanti e Julia Zakia.

Ana Flavia é conhecida por seus papéis nas novelas da Globo “Além do Tempo” e “Malhação – Viva a Diferença”, além da série “Sob Pressão”.

Serviço

3ª Mostra ATIBAIA NO FOCO e Workshop e Projeção com Debate

Dia: 28 de janeiro (Sábado)

Horário: 10h às 23h

Local: Auditório do CINE ITÁ CULTURAL

Programação:

10h – 12h

– Workshop – Direção de Arte – com a diretora de arte Mariana Atauri

A oficina vai apresentar os principais conceitos da direção de arte a

partir de uma abordagem teórico-prática, transitando por estudos de

caso, práticas de produção e análise de trechos de filmes.

12h – 13h

– Almoço

13h – 15h

– Workshop – Direção de Arte – com a diretora de arte Mariana Atauri

A diretora de arte, Mariana Atauri, tratará da importância da pesquisa e

das referências visuais, do contexto histórico, da pesquisa, escolha de

locações, definição de figurinos e dos objetos de cena – incluindo a

definição da paleta de cores – para o desenvolvimento da história.

15h15

– Apresentação do ICine – Fórum de Cinema do Interior e Litoral Paulista

com Diego Costa e Rodrigo Campos

15h30

Projeção ICine dos filmes:

“A Aventura da Primeira Bicicleta” – 15’ (Brasil- Aguas de Lindóia-SP) –

Carlos Henrique da Costa – Mostra Festival de Vitória- ES

“Lugar de Ladson” – 21’ de Rogerio Borges (Brasil-Rio Claro -SP)

Festival Internacional de Curtas de SP 2022

“Arrimo” –16’ Mostra de Tiradentes 2023 de Rogerio Borges (Brasil-Rio

Claro -SP)

Debate regional com leitura da carta de princípios do ICine e debate

sobre as Leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo com Carlos Henrique –

realizador / Cintia Marilia Bertini / Alexandre Cruz / Hiro Ishikawa

–ICine.

19h – 21h

3ª MOSTRA ATIBAIA NO FOCO: Filmes que usaram Atibaia como cenário

1. “Rã” de Ana Flavia Cavalcanti e Julia Zakia – 15’ – 2019

2. “Amei te Ver “– Ricardo Garcia – 20’ – 2022 (Apoio Prefeitura da

Estância de Atibaia)

3. “Lado a Lado” de Gleison Mota – 18’30’ – 2022 (Apoio Prefeitura

da Estância de Atibaia)

4. “Strippers” de Juliano Luccas – 15’ – 2022 (Apoio Prefeitura da

Estância de Atibaia)

Logo após a sessão, debate sobre a importância da Film Commission em

Atibaia com realizadores, com convidados do icine – Rodrigo Campos,

Diego Costa, Flavia Amaral Rezende (Compocat), Charles Geraldi

(produtor), e Katia Ludemann curadora da mostra – Núcleo Audiovisual

Atibaia.

No final do evento está confirmado um coquetel para os participantes.

Sobre a Mostra Atibaia no Foco

A Mostra Atibaia no Foco é um projeto que visa recuperar e colocar foco

nas produções realizadas na cidade, promover debates a respeito destas

produções para formação e consciência do potencial artístico e histórico

do município de Atibaia.

Nesta 3ª edição, o Núcleo Audiovisual Atibaia amplia estas experiências

com filmes do interior paulista que conquistaram festivais e a presença

de seus realizadores.

Realização: Núcleo Audiovisual Atibaia

• Kátia Ludemann – Curadoria e produtora executiva

• Daniela Carrano – Secretária de produção

• Fábio Paulino Nunes – Arte e design

• Alan Uemura – Produtor

Apoio: refeitura da Estância de Atibaia, Thunder Wave, Patchamama, Icine e Los Compadres

Fonte: Assessoria de Imprensa Núcleo Audiovisual Atibaia