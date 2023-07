Bragança é escolhida como set de filmagens do filme ‘Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa’

A cidade de Bragança Paulista foi escolhida para ser set de filmagens do filme “Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa”. As belezas da zona rural da cidade ganharão destaque no live-action inspirado nas histórias em quadrinho de Mauricio de Sousa.

Bragança Paulista é escolhida para set de filmagens de novo filme do Chico Bento (Foto: Divulgação / Fabio Braga)

As filmagens já começaram e diversas locações da região do Campo Novo e do Biriça farão parte do cenário. O longa traz a Vila Abobrinha para o interior, com gravações em Bragança Paulista e na cidade vizinha Itatiba.

A história do filme conta como Chico Bento irá unir toda sua turma para salvar a goiabeira do Nhô Lau. O live-action é dirigido por Fernando Fraiha e o protagonista é interpretado pelo influenciador mineiro Isaac Amendoim, de 10 anos.

Fonte: G1.globo.com