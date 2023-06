Festas Juninas: tradição e alegria junto às festividades dos 358 anos de Atibaia

Chegou o mês de junho e, com ele, as tradicionais Festas Juninas. Em cada canto, a alegria contagia crianças e adultos, unindo comunidades em torno de danças, músicas e sabores típicos. E, em meio às comemorações dos 358 anos de Atibaia, serão realizados diversos eventos ao longo dos próximos dias.

(Imagem Ilustrativa de Chris Lawton por Unsplash)

Atibaia abraça essa celebração popular com uma programação diversificada, repleta de comidas típicas, alegria e muita diversão. As festas juninas acontecerão em diversos bairros, como no Boa Vista, Maristela II, Jardim dos Pinheiros, Tanque, entre outros.

As Festas Juninas da cidade são um momento especial para cada comunidade, reforçando a identidade cultural, promovendo o turismo, fomentando a gastronomia da época e valorizando as tradições populares. É hora de se deliciar com as comidas típicas, dançar ao som das quadrilhas e vivenciar esses momentos únicos.

Confira a programação:

– Dia 3 de junho

“Arraiá” da ETEC – a partir das 14h

Feijoada e Show de Prêmios na Escola Izolina Patrocínio de Lima, no bairro da Usina – a partir das 12h

– Dias 8, 10 e 11 de junho

Festa do Padroeiro – Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no bairro do Tanque – a partir das 18h

– Dia 10 de junho

Festa Junina no Jardim Maristela II, a partir das 15h

Festa Junina no lago do Jardim dos Pinheiros, a partir das 18h

– Dias 10, 11 e 12 de junho

Festa em Louvor a Santo Antônio – Loteamento Doratiotto, no bairro Boa Vista

– Dia 17 de junho

Festa Junina na EE Carlos José Ribeiro – a partir das 8h

Festa junina na EE Gabriel da Silva – a partir das 12h

Festa junina no Jardim São Felipe – a partir das 18h

– Dias 17 e 18 de junho

Festa do Padroeiro – Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no bairro do Tanque – a partir das 18h

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia