Orquestra de Atibaia fará apresentação Especial do Dia das Mães

A Orquestra do Projeto Educando com Música e Cidadania fará uma apresentação Especial do Dia das Mães nesta quarta-feira (4) às 20h, no Centro Cultural Reginaldo Ângelo Ferreira (Av. Dr. Joviano Alvim, 1322 – Vila Thais), em evento aberto ao público, com apoio da Prefeitura de Atibaia.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Vai ocorrer a apresentação da Orquestra, um grupo com pessoas de diversas idades, seguida pela apresentação de uma Orquestra iniciante. As aulas presenciais do projeto foram retomadas este ano, após pausa por conta da pandemia, e os alunos estão voltando a se apresentar.

Como parte do Projeto Educando com Música e Cidadania, a Orquestra é um estímulo aos jovens da cidade a estudar música, oferecendo aos seus participantes incitação à cultura musical e ao civismo. O projeto Educando com Música e Cidadania – desenvolvido pela Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Cultura, contempla desde iniciação musical e cursos de instrumentos até aulas de danças variadas.

Mais informações: (11) 4411-1741 ou (11) 94051-1348.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia