Segunda edição do Atibaia Fest Rock acontece neste domingo (17)

A segunda edição do Atibaia Fest Rock, que integra a programação do Festival de Inverno de 2022, acontece neste domingo, 17 de julho, das 14h às 21h, no Balneário Municipal (Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, nº 383, Vila Thais).

Além da programação repleta de Rock ‘n Roll, com diversas bandas locais e regionais, o evento terá praça de alimentação com food trucks, sendo três de doces, sete de alimentos e quatro de bebidas em geral.

No local haverá um ponto de arrecadação de alimentos para o Fundo Social de Solidariedade e a população que for prestigiar o festival poderá contribuir levando qualquer quantidade de alimentos não perecíveis.

Confira as bandas de Rock participantes do evento (por ordem de apresentação):

Dona Clotilde

Conhecidos pela antiga banda Triton, o grupo traz o Rock dos anos 80 e 90, às 14h, sendo a primeira atração do Fest Rock deste ano. Com o repertório nacional e internacional, o trio se apresentará no palco do festival até as 14h50.

Bruxax

Em seguida, o Heavy Metal misturado com a música Pop marca presença na segunda edição do Fest Rock! A banda Bruxax sobe no palco a partir das 15h20. Formada em meio à pandemia, a banda paulista que conta com três participantes integra a lista das atrações até as 16h10.

Tor Sakata

Vocalista, instrumentista, produtor musical e professor de música, Tor iniciou sua carreira em 2007 e desde então fez shows em diversos estados do país. O músico já venceu três concursos em nível nacional ao lado da banda Jowkerz, participando do Rock in Rio. Tor será a terceira atração do Fest Rock, das 16h40 às 17h30.

Do Culto Ao Coma

A banda que começou 2022 marcando shows para divulgação do segundo álbum do grupo subirá ao palco às 18h, seguindo até as 18h50, como quarta atração do Fest Rock. IMAGO foi produzido pela própria banda, sendo a segunda produção autoral do grupo.

Far From Alaska

O trio potiguar Far From Alaska começou em 2012, em Natal, no Rio Grande do Norte, com seu primeiro EP “Stereochrome”. Com passagem por festivais relevantes, como Lollapalooza Brasil, Maximus Festival e João Rock, a banda se apresenta em Atibaia no palco do segundo Fest Rock, das 19h30 até as 20h30, encerrando as apresentações que integram a programação do Festival de Inverno.

Programação:

Dona Clotilde – 14h às 14h50

Bruxax – 15h20 às 16h10

Tor Sakata – 16h40 às 17h30

Do Culto Ao Coma – 18h às 18h50

Far From Alaska – 19h30 às 20h30

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia