Show com Patrícia Marx em homenagem ao Dia da Mulher acontece no Cine Itá

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Cultura, promove nesta terça-feira, 8 de março, um show gratuito com a cantora Patrícia Marx, que está em turnê em comemoração aos 40 anos de carreira. O evento acontece no Cine Itá, a partir das 19h e é necessário retirar o ingresso no local uma hora antes da abertura.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Patrícia Marx é cantora, compositora e musicista. Fez sucesso nos anos 80 com o grupo Trem da Alegria e emplacou vários sucessos ainda na adolescência, como parte do grupo e como artista solo. Em 1994 retornou ao cenário musical com um estilo totalmente pop e dançante, para mudar a imagem infantil que o público construiu ao longo de sua carreira. Entre os grandes sucessos da artista estão “Quando chove, “Espelhos d´Água”, “Tudo que eu Quero”, entre muitas outras.

Serviço:

Show com Patrícia Marx

Data: 8 de março

Horário: A partir das 19h

Ingresso: Gratuito – retirar no local uma hora antes da abertura

Local: Cine Itá Cultural

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia