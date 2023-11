Show com Toni Garrido acontecerá em novo local: Praça do Migrante Nordestino, no Jardim Imperial

O show com Toni Garrido em Atibaia na noite deste sábado (18), às 20h, acontecerá na Praça do Migrante Nordestino, no Jardim Imperial, ao invés da Praça da Matriz, onde estava marcado inicialmente. Grande nome da música brasileira, Toni Garrido promete animação e amor em seu Baile Free, uma seleção de sucessos para animar a todos. A atração faz parte da programação do Mês da Consciência Negra em Atibaia e a alteração do local atende a um desejo da comunidade para descentralização do show, sobretudo considerando a expectativa de público gerada pela apresentação, portanto garantindo mais conforto em um espaço ampliado.

O show terá apresentação de abertura da artista local Tatá Black, a partir das 19h, e contará com um Camarote de Acessibilidade – uma área PCD com praticidade, conforto e segurança para as pessoas com deficiência, inclusive com profissionais para traduções em libras disponíveis no local. Para utilizar o espaço bastará apresentar a carteirinha PCD.

Em Atibaia, a comemoração do 20 de novembro, Dia da Consciência, estende-se por todo o mês com uma série de atividades culturais gratuitas para celebrar a força e a riqueza da cultura afro, fortalecendo a luta contra o racismo.

A iniciativa também inclui as atividades do Novembro Dandara, uma agenda de ações do coletivo Negra Visão realizada em parceria com a Prefeitura, além da programação com artistas locais promovida pela Secretaria de Cultura e que começará no próprio dia 20.

