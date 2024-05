Prova do Vestibular Univesp 2024 será realizada no próximo domingo (26)

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI), aplica a prova do Vestibular 2024 no dia 26/05, às 13h. Os locais oficiais serão disponibilizados em 21/05, no site vestibular.univesp.br . Com duração de 5 horas, o exame contará com redação e 56 questões de múltipla escolha.

O processo seletivo recebeu 80 mil inscrições. São ofertadas 23.322 vagas, destinadas a 425 polos, de 371 municípios (capital, interior e litoral), o maior processo seletivo em alcance territorial do Estado. No total, nove cursos são oferecidos, entre eles: Letras, Matemática e Pedagogia (Eixo de Licenciatura), Ciência de Dados, Engenharia de Computação e Tecnologia da Informação (Eixo de Computação), e Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais (Eixo de Negócios e Produção).

O gabarito oficial será divulgado em 27/05, a partir das 15h, no site do vestibular. A publicação do resultado e a primeira chamada ocorrerá em 25/06, a partir das 15h. O início das aulas está previsto para 29 de julho de 2024. Neste ano, a Univesp ofertou ainda 2.610 vagas para o Provão Paulista. Os aprovados também ingressam em julho.

Cursos

No Eixo de Computação, os cursos são de Bacharelado em Tecnologia da Informação – BTI (duração de três anos), Bacharelado em Ciência de Dados (quatro anos) ou Bacharelado em Engenharia de Computação (cinco anos). Até um ano e meio o ciclo é básico, com a possibilidade de migração entre um dos três cursos. Já os ingressantes nas Licenciaturas, cursarão um ano de ciclo básico, com opção de mudança na habilitação a partir do segundo ano em Letras, Matemática ou Pedagogia (todos com quatro anos de duração). Os que optarem pelo Eixo de Negócios e Produção irão cursar um ano básico e, no segundo, farão a opção definitiva entre Tecnologia em Processos Gerenciais (três anos), Bacharelado em Administração (quatro anos) ou Bacharelado em Engenharia de Produção (cinco anos).

Os cursos, totalmente gratuitos, são realizados em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), plataforma on-line na qual os estudantes desenvolvem atividades acadêmicas, que incluem assistir a videoaulas, acessar material didático, bibliotecas digitais e tirar dúvidas do conteúdo com facilitadores. Já os polos, são espaços físicos onde os alunos contam com infraestrutura (computadores, impressoras e acesso à internet) e realizam atividades, como provas e discussões em grupo. No local, também podem ser solicitados serviços de secretaria acadêmica e esclarecimento de dúvidas. Todas as videoaulas também podem ser acessadas pelo canal doYouTube: https://www.youtube.com/user/univesptv .

Saiba mais sobre os cursos: univesp.br/cursos .

CONFIRA TABELA DE VAGAS POR POLO, AQUI.

Acesse a portaria completa do Vestibular 2024: vestibular.univesp.br

Cronograma do Vestibular 2024

26/05/24 (início às 13h) – Aplicação da prova objetiva e redação

27/05/24, a partir das 15h – Divulgação do Gabarito Oficial da prova

27/05/24, a partir das 15h, até 29/05/24 – Recurso referente ao Gabarito Oficial

06/06/2024, a partir das 15h – Divulgação da análise dos recursos contra o Gabarito Oficial

25/06/24, a partir das 15h – Publicação oficial do resultado e da 1ª chamada no site: vestibular.univesp.br

27/06 a 01/07/24 – Data para os candidatos convocados na 1ª chamada efetivarem a matrícula.

10/07/24, a partir das 15h – Publicação da 2ª chamada no site: vestibular.univesp.br

11/07 a 16/07/24 – Data para os candidatos convocados na 2ª chamada efetivarem a matrícula.

17/07/24, a partir das 15h – Publicação da 3ª chamada no site: vestibular.univesp.br

18/07 e 19/07/24 – Data para os candidatos convocados na 3ª chamada efetivarem a matrícula.

29/07/24 – Início do período letivo

Fonte: Assessoria de Comunicação Univesp