Programação do Novembro Dandara segue até o próximo dia 30 em Atibaia

Até o próximo dia 30 acontece em Atibaia o Novembro Dandara, cuja programação é dedicada a celebrar a força e a riqueza da cultura afro-brasileira ao longo de todo o mês. Realizada pela Associação Cultural Negra Visão, com apoio da Prefeitura da Estância de Atibaia, a iniciativa traz uma série de atividades gratuitas em comemoração ao Mês da Consciência Negra em Atibaia.

No último domingo (20), Atibaia celebrou o Dia da Consciência Negra com Cortejo Negro e roda de samba com CamunDongo, no Quilombo Urbano Negra Visão. Antes, na sexta-feira (18), houve Palestra sobre o Movimento Negro na Câmara dos Vereadores; enquanto no sábado (19) teve Samba Bom – Roda de Samba, com Projeto Roza, na Estação Sesi de Cultura. E na última terça-feira (22), uma palestra sobre o tema também foi oferecida aos alunos no CIEM 2.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A edição 2022 do Novembro Dandara conta com boa parte das atividades realizadas no Quilombo Urbano Negra Visão, sede da associação cultural, mas também aquilombou outros espaços da cidade no decorrer deste mês. Na primeira edição, realizada em 2021, a programação – organizada pela Associação Cultural Negra Visão, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura – envolveu cerca de 135 artistas na realização de mais de 30 eventos culturais e educacionais, que atraíram um público estimado de mais de 2 mil pessoas.

Valorizando a identidade e a cultura afro-brasileiras e mobilizando as suas mais diversas expressões e manifestações de arte em uma celebração da negritude, o Novembro Dandara marca o Mês da Consciência Negra, homenageando Dandara dos Palmares, guerreira negra que foi esposa de Zumbi e assumiu papel de liderança na resistência do quilombo contra a opressão escravagista. Sancionada em novembro de 2011, a Lei nº 12.519 instituiu oficialmente o dia 20 de novembro como Dia da Consciência Negra, justamente por ser a data de morte de Zumbi dos Palmares, morto em 20 de novembro de 1695.

Confira a programação do Novembro Dandara até o próximo dia 30, com atividades no Quilombo Urbano Negra Visão (Rua Dr. Osvaldo Urioste, nº 41, Centro):

Dia 24 (quinta-feira)

19h | Quinta Coletiva – Saberes Ancestrais

Dia 26 (sábado)

19h | Voz de Preto – Sarau e batalha de rap

Dia 27 (domingo)

15h | Oficina de Cheiros e lembranças

Dia 28 (segunda-feira)

19h | Segunda de Ori – Violência contra a Mulher Negra

Dia 30 (quarta-feira)

19h | Quebrando Senzala

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia