1º Encontro sobre Abelhas Sem Ferrão de Atibaia acontece em 26 de novembro

Popularmente, elas são chamadas de abelhas sem ferrão, mas também são conhecidas como abelhas indígenas. Só no Brasil, maior diversidade no mundo desse tipo de abelha, são cerca de 250 espécies pertencentes à tribo Meliponini, classificação que elas recebem no mundo científico e de onde derivam os termos relativos a esse universo. Oferecendo a possibilidade de saber mais sobre o assunto, seja para começar uma criação em casa ou explorar comercialmente a atividade de meliponicultura, a Secretaria de Agricultura promove, no próximo dia 26, o 1º Encontro sobre Abelhas Sem Ferrão de Atibaia.

(Imagem Ilustrativa: Rodrigo Freitas Dias Rodrigo por Pixabay)

Com oficinas, palestras e expositores, o evento sobre abelhas nativas do Brasil é gratuito e acontecerá das 8h às 18h no Parque Municipal Edmundo Zanoni (Av. Horácio Netto, 1030 – Vila Loanda). As inscrições estão abertas e devem ser feitas por meio do formulário on-line disponível em bit.ly/abelhas-sem-ferrao-Atibaia . A programação do encontro engloba temas como introdução à meliponicultura – incluindo biologia, criação racional e polinização, empreendedorismo com produtos das abelhas e legislação, tanto no que diz respeito ao Serviço de Inspeção Municipal (SIM) quanto ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI).

A iniciativa tem apoio da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Amesampa – Associação dos Meliponicultores do Estado de São Paulo, Mbee e projeto Buzz no Jardim. Para mais informações, o telefone da Secretaria de Agricultura é: 4414-3985.

1º Encontro sobre Abelhas Sem Ferrão de Atibaia

Data: 26/11/22

Horário: das 8h às 18h

Local: Parque Municipal Edmundo Zanoni – Av. Horácio Netto, 1030 – Vila Loanda

Programação:

“Introdução à Meliponicultura: Biologia e Criação Racional” – Dr. Ricardo Camargo – Pesquisador EMBRAPA

“A importância das abelhas para a polinização do morango e demais culturas agrícolas – Dra. Katia Braga” – Pesquisadora EMBRAPA

“Empreendedorismo com produtos das abelhas sem ferrão – Eugênio Basile – Mbee”

“O trabalho da Prefeitura com o Serviço de Inspeção Municipal e a Equivalência ao SISB – Dr. José Antônio Adami” – Médico Veterinário da Prefeitura de Atibaia

“Regramento para a regularização do plante”l – Me. Carolina Matos – CATI – Departamento de Desenvolvimento Sustentável

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia