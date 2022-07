Para celebrar a música instrumental brasileira, o saxofonista e flautista que participou da banda do Programa do Jô, Derico Sciotti, junto com seu irmão, o tecladista Serginho Sciotti, formam o “Derico Music Truck”, um caminhão equipado com palco para realização de shows em praças e parques do Estado de São Paulo. A apresentação será realizada no domingo, dia 31 de julho, às 16h, na Praça Renata Pallottini, na Avenida dos Pinheiros, com a presença de um músico da cidade convidado, que será o flautista Rafael Beck. O evento é gratuito, para todas as faixas etárias, e conta com o apoio da Secretaria da Cultura de Atibaia.

Derico Music Truck chega em Atibaia no dia 31 de julho (Foto: Divulgação)

O projeto tem como objetivo passar por cidades do interior do Estado de São Paulo realizando shows, sempre com a participação de um musicista da cidade onde será feita a apresentação do “Derico Music Truck”. O repertório é variado, com músicas nacionais e internacionais, que vão do chorinho ao pop e jazz. Para o Derico, idealizador do projeto, é necessário que a música instrumentista brasileira seja valorizada. “É uma oportunidade de levar ao público a cultura da música instrumental brasileira, com repertórios que não são tocados nas rádios e também apoiar o artista local”, destaca.

Sobre o Derico Music Truck

Com nove apresentações em cidades do Estado de São Paulo, o Derico Music Truck pretende abrir espaço para os músicos instrumentistas que não costumam ter oportunidade para fazer shows em bares, casas noturnas ou em grandes eventos.

“A música é o meu combustível, é o que me faz levantar da cama. E é essa paixão pela música que eu quero transmitir para o público que vai assistir aos shows”, finaliza Derico.

Serviço:

Derico Music Truck – Atibaia

Data: 31 de julho, às 16h

Local: Praça Renata Pallottini – Av. dos Pinheiros – Jardim dos Pinheiros – Atibaia/SP

Evento gratuito

Fonte: Assessoria de Imprensa