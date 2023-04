Rotary Club de Atibaia realizará evento com mais de 15 atividades no dia 6 de maio

O Rotary Club de Atibaia, a Casa da Amizade de Atibaia e o Interact Club realizarão o evento ROTARY EM AÇÃO, com apoio da Prefeitura da Estância de Atibaia, no próximo dia 6 de maio, sábado, das 8h00 às 12h00.

O encontro proporcionará vários serviços à comunidade, tendo como cenário principal orientações em Saúde, Cultura, Cidadania, Educação, Lazer, Esportes, Assistência Social, reunidos na Praça Santo Antônio, em frente à Igreja Cristo Rei, no bairro do Alvinópolis.

Praça Santo Antônio (Foto: Prefeitura de Atibaia)

No Rotary em Ação, os visitantes poderão aferir a Pressão Arterial; verificar a Acuidade Visual; realizar testes de Glicemia e Diabetes, HIV e Sífilis, Hepatites B e C; Higiene Bucal; com oportunidade de serem vacinados, tanto crianças como adultos, contando com a colaboração de mais de 100 voluntários, constituídos por rotarianos, senhoras da Casa da Amizade, jovens interactianos, amigos e familiares, bem como e principalmente dos funcionários de diversas secretarias municipais, empresas colaboradoras, além do apoio de agentes do trânsito e de policiais da Guarda Civil Municipal.

Paralelamente, haverá entretenimento com brinquedos infláveis, pinturas faciais, leitura de livros, bem como, em cidadania, com explicações educacionais, assistência social, defesa animal, distribuição de mudas de árvores, além de manicures para mulheres, e uma encenação teatral sobre ações preventivas para idosos.

Além da participação dos voluntários dos clubes e da prefeitura, haverá colaboração de empresas como CEMOA Hospital Dia De Olhos, Centro Universitário UNIFAAT, IVENS – Evolução do Ensino, Instituto Embelleze Atibaia, entre outros.

Para Luciano Guilherme Leal, presidente do Rotary Club de Atibaia, “o Rotary em Ação é um evento social de um único dia, dentro do espírito de um dos principais lemas rotarianos: Dar de Si Antes de Pensar em Si, ou seja, complementando outras ações anuais de servir sem olhar a quem, especialmente à comunidade carente, como, por exemplo, o Banco de Cadeiras de Rodas e a Coleta de Sangue”.

O Rotary em Ação é um evento internacional, preparado pelos Rotary Clubes em suas cidades no mundo, que visa reunir pessoas de diversas faixas etárias, gêneros, sem qualquer vínculo religioso, buscando oferecer apoio a cada um para seu dia a dia na vida pessoal e familiar.

Rotary Club de Atibaia

Com 46 anos de fundação, o Rotary Club de Atibaia integra o Rotary International, que congrega os Rotary Clubs do mundo Inteiro. É uma organização de líderes de negócios e profissionais, que prestam serviços humanitários, fomentam um elevado padrão de ética em todas as profissões e ajudam a estabelecer a paz e a boa vontade no mundo.

Rotary Club International, que comemorará 117 anos, é definido como um clube de serviços à comunidade local e mundial sem fins lucrativos. O objetivo é estimular e fomentar o ‘Ideal de Servir’ como base de todo empreendimento digno, bem como a ajuda ao próximo, cujo lema principal é: dar de si antes de pensar em si.

Para os que desejarem colaborar com doações e apoiar os eventos realizados, o contato é (11) 4402-7724, ou na Alameda Lucas Nogueira Garcez, 2079.

Casa da Amizade de Atibaia

A Casa da Amizade de Atibaia surgiu em 1976, a partir da fundação do Rotary Club de Atibaia, Distrito 4590, formada por senhoras da sociedade, esposas de rotarianos ou não.

É uma entidade organizada, sem fins lucrativos, que apoia os objetivos do Rotary e auxilia a comunidade carente da região. Por meio de eventos, bazares e parcerias com empresas privadas e públicas, arrecada fundos que são totalmente revertidos em favor da comunidade. São 45 anos de trabalho sério e transparente.

Serviço

Rotary em Ação

Local: Praça Santo Antônio, em frente à Igreja Cristo Rei, Alvinópolis

Data: 06 de maio de 2023 (sábado)

Horário: Das 8h00 às 12h00

Fonte: Assessoria de Imprensa Rotary Club de Atibaia