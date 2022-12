2º Encontro GeekTime em Atibaia reunirá cosplayers e diversas atrações em janeiro

Para os fãs das personagens de séries, filmes, games, animes e mangás o ano de 2023 começa com uma super novidade! Atibaia recebe o 2º Encontro GeekTime, cultura nerd/geek que chega na cidade com salas temáticas, caricaturas, stands, bandas, jogos, praça de alimentação, além de convidados promovendo um mega concurso de Cosplay. O evento acontece no domingo, 22 de janeiro, das 9h às 19h, na Estação Atibaia (Avenida Jerônimo de Camargo, nº 6308), com o apoio da Prefeitura da Estância de Atibaia e do Fundo Social de Solidariedade.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Para participar não é necessário realizar inscrição, mas os organizadores pedem a colaboração solidária com a doação de 1 quilo de alimento não perecível, em que metade da arrecadação será destinada ao Fundo Social de Atibaia.

O evento busca enfatizar a cultura Cosplay em crianças, adolescentes e adultos, por meio de fantasias e personagens de desenhos, animados, filmes, animes e séries, além de garantir muitas brincadeiras, jogos, danças k-pop, músicas com as bandas Sour-Brandy e Triscore, artistas independentes e stands temáticos com roupas, colecionáveis e adereços da cultura Geek.

A atração ainda conta com um concurso premiando o melhor Cosplay da segunda edição GeekTime, em avaliação técnica de jurados, e apresentação de Cosplays Kids, com autorização dos pais ou responsáveis.

Cosplay

O termo em inglês é composto pelas palavras costume (fantasia) e roleplay (brincadeira ou interpretação). É considerado um hobby em que os participantes se fantasiam de personagens fictícios de games, animes e mangás, bem como qualquer outro tipo de caracterização da cultura pop ocidental ou filmes internacionais famosos. O evento conta com patrocínio da instituição de ensino UNIFAAT e da Escola de Artes Beth&Bitten.

Serviço:

2º Encontro Geek Time

Dia: 22/01/2023

Horário: 9h às 19h

Local: Estação Atibaia (Avenida Jerônimo de Camargo, nº 6308)

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia