1º Encontro sobre Abelhas Sem Ferrão de Atibaia acontece neste sábado (26)

Neste sábado, 26 de novembro, Atibaia recebe o 1º Encontro sobre Abelhas Sem Ferrão, promovido pela Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Agricultura. Conhecidas como abelhas sem ferrão ou abelhas indígenas, a maior diversidade no mundo desse tipo de abelha está no Brasil, com cerca de 250 espécies pertencentes à tribo Meliponini, classificação que elas recebem no meio científico. Com oficinas, palestras e expositores, o encontro oferecerá a possibilidade de saber mais sobre o assunto, seja para começar uma criação em casa ou explorar comercialmente a atividade de meliponicultura. O evento é gratuito e acontecerá no Parque Municipal Edmundo Zanoni (Av. Horácio Netto, nº 1030, Vila Loanda), das 8h às 18h. Para quem não fez as inscrições, ainda poderão realizá-las no local do evento.

(Imagem Ilustrativa: Rodrigo Freitas Dias Rodrigo por Pixabay)

A programação do encontro engloba temas como introdução à meliponicultura – incluindo biologia, criação racional e polinização, empreendedorismo com produtos das abelhas e legislação, tanto no que diz respeito ao Serviço de Inspeção Municipal (SIM) quanto ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI).

A iniciativa tem apoio da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Amesampa – Associação dos Meliponicultores do Estado de São Paulo, Mbee e projeto Buzz no Jardim. Para mais informações, o telefone da Secretaria de Agricultura é: (11) 4414-3985.

Serviço:

1º Encontro sobre Abelhas Sem Ferrão de Atibaia

Data: 26/11/22

Horário: das 8h às 18h

Local: Parque Municipal Edmundo Zanoni – Av. Horácio Netto, nº 1030, Vila Loanda

Programação:

– 8h às 9h: Credenciamento

– 9h às 10h: “Introdução à meliponicultura – Histórico, diversidade das abelhas sem ferrão e noções básicas de sua criação racional” – Ricardo Camargo, Pesquisador Embrapa / AMESAMPA;

– 10h às 11h: “A importância das abelhas para a polinização do morango e demais culturas agrícolas” – Kátia Braga, Pesquisadora Embrapa;

– 11h às 12h: “Regramento para a regularização do Plantel” – Carolina Matos, CATI – Departamento de Desenvolvimento Sustentável;

– 12h às 14h: Almoço;

– 14h às 15h: “Empreendedorismo com os produtos das abelhas sem ferrão” – Eugênio Basile, MBee;

– 15h às 16h: “O trabalho da Prefeitura com o serviço de inspeção Municipal e a equivalência ao SISB” – José Antônio Adami, Prefeitura da Estância de Atibaia;

– 16h: Encerramento

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia