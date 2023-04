Estão abertas as inscrições para o 22º Encontro de Artes Plásticas de Atibaia

A Prefeitura de Atibaia abriu concurso para seleção de até 30 artistas para exposição no 22º Encontro de Artes Plásticas de Atibaia. O evento tem como objetivo incentivar, reconhecer e divulgar a produção cultural dos artistas plásticos da cidade e do país, estimulando a sua produção artística e permitindo intercâmbio criativo entre eles.

As inscrições estão abertas desde segunda-feira, 27 de março, e vão até as 16h do dia 19 de maio, devendo ser feitas exclusivamente por protocolo digital no endereço https://atibaia.1doc.com.br/atendimento, conforme instruções no Anexo V do Edital bit.ly/EncontroArtesPlasticasAtibaia.

(Imagem Ilustrativa de Anna Kolosyuk por Unsplash)

Podem participar do concurso pessoas físicas artistas, brasileiras ou estrangeiras, residentes legalmente no Brasil e maiores de 18 anos de idade. Os artistas poderão participar individualmente ou em um coletivo, mas quando coletivos os artistas deverão indicar um representante que assinará a inscrição e responderá pelo coletivo.

Serão concedidos três prêmios para as obras selecionadas pelo Juri Técnico de Seleção e Premiação, sendo R$10 mil para o 1º Lugar, R$7 mil para o 2º Lugar e R$5 mil para o 3º Lugar, totalizando R$22 mil de recursos para esse edital. As obras premiadas do 1º ao 3º lugares passarão a pertencer ao acervo da Secretaria de Cultura de Atibaia.

O 1º Encontro de Artes Plásticas de Atibaia ocorreu em 1968 e a última edição do evento foi em 2012. De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, o retorno deste encontro é vital para a retomada do desenvolvimento das artes plásticas em Atibaia, considerando que o evento já propiciou ao município a aquisição de belíssimas obras e também a apresentação de diversos artistas em seu histórico.

Informações referentes a este concurso serão fornecidas pela Secretaria de Cultura de Atibaia, nos dias úteis, das 9h às 12h e das 13h às 16h, pelos telefones (11) 4412-3233 ou 4411-6945, ou e-mail: cultura@atibaia.sp.gov.br.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia