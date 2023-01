Exposição itinerante do Programa de Educação Cultural continua em Atibaia

A exposição itinerante do Programa de Educação Cultural (PEC) segue aberta em Atibaia no Cine Itá Cultural até esta terça-feira, dia 17 de janeiro. A mostra fotográfica recebe o público no local das 8h às 18h e exibe as capturas feitas pelos alunos da rede pública de ensino durante a atividade realizada no Parque Natural Municipal da Grota Funda em outubro de 2022. Está iniciativa da Atibaia Saneamento, empresa do grupo Iguá, e conta com a realização da NTICS Projetos.

Após a produção no espaço Cine Itá Cultural, localizado na Rua Visconde do Rio Branco, 51 – Centro, a exposição itinerante seguirá por mais 30 dias no Centro Cultural André Carneiro na Rua José Lucas, 28 – Centro. A mostra fotográfica ficará disponível para visitação até 18 de fevereiro (sábado), por isso o público pode aproveitar os meses de férias para prestigiar os estudantes envolvidos no projeto.

Exposição itinerante seguirá por mais 30 dias no Centro Cultural André Carneiro (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A exposição é resultado do trabalho desempenhado ao longo do ano por alunos e educadores por meio do Programa de Educação Cultural (PEC). Como uma das frentes do Projeto de Trabalho Social (PTS) desenvolvido pela Atibaia Saneamento em parceria com a SAAE, Prefeitura da Estância de Atibaia e a Secretaria da Educação, a iniciativa promoveu diversas oficinas entre os alunos, com ênfase na conscientização ambiental e protagonismo nas práticas sustentáveis.

Além do benefício para os estudantes, a iniciativa trouxe uma atualização curricular e ampliação da visão sustentável entre os professores. Desde março de 2022, diversos workshops foram ministrados com foco nos cinco Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU: Educação de Qualidade, Água Potável e Saneamento, Consumo e Produção Responsáveis, Vida Terrestre e Parcerias e Meios de Implementação, oferecendo aos educadores base para liderar as atividades em sala de aula.

Para a Atibaia Saneamento, os benefícios do incentivo à educação ambiental são inúmeros e, com certeza, trarão resultados a longo prazo. “A formação de cidadãos conscientes desde a infância e juventude promove um futuro mais sustentável e abre espaço para que essas pessoas sejam protagonistas nos seus locais de influência, seja dentro da escola ou em suas casas. Por isso, o investimento em iniciativas como essa faz parte do nosso DNA como grupo Iguá, firmando o nosso compromisso com a transformação social onde estivermos presentes”, finaliza o diretor-geral da operação, Mateus Banaco.

Fonte: Assessoria de Imprensa Atibaia Saneamento