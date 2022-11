Projeto Arte Criança: Exposição em Atibaia retrata o olhar do escultor Frans Krajcberg

A partir de esculturas feitas com galhos e pedaços de árvores queimadas, o escultor polonês naturalizado brasileiro, Frans Krajcberg (1921-2017), transformou em arte aquilo que ele chamava de o grito da natureza frente à destruição causada pelo homem. Desta forma, o artista – que no ano passado completaria 100 anos – denunciou o processo de degradação ambiental e reforçou a necessidade de proteção das florestas, principalmente da Amazônia brasileira.

Assim como Krajcberg fazia, estudantes de duas escolas de ensino fundamental de Atibaia percorreram os espaços da comunidade, coletaram galhos e pedaços de árvores e produziram suas próprias esculturas, que integram a exposição “Raízes do Equilíbrio: crianças exercitando o olhar de Frans Krajcberg”, que será aberta no próximo dia 3 de novembro, no Centro de Convenções Victor Brecheret.

(Foto: Divulgação)

A iniciativa faz parte do Projeto Arte Criança, desenvolvido pelo escultor Glenn Hamilton desde 2014 com crianças de escolas públicas da cidade. Em seis edições, o projeto trabalhou diversos temas ligados à sustentabilidade, diversidade e cidadania e já beneficiou mais de 5 mil crianças. Em 2020, a partir da interação dos jovens com poesias de oito autores de diversas regiões do mundo, o Projeto Arte Criança instalou no Centro de Convenções Victor Brecheret um painel de aproximadamente 10 metros quadrados, em azulejos, com desenhos e produções artísticas que representam como elas interpretam os textos.

“Krajcberg, que vivenciou a Segunda Guerra Mundial, usava a arte como uma ferramenta de conscientização sutil, silenciosa e pacífica. Ele encontrou na natureza a motivação e a força necessárias para superar tudo aquilo que perdeu na guerra e, por isso, reforçou nos seus trabalhos o grito e olhar de preservação”, explica Glenn. “Na exposição, as crianças retrataram boa parte dos elementos que caracterizam a arte de Krajcberg: a cor, marcada por tons de vermelho e preto, e o equilíbrio e harmonia existentes nas formas complexas de galhos e raízes”, completa.

A exposição de Atibaia é um dos eventos que marcam o centenário do escultor, celebrado no Brasil e no exterior, como a mostra “Frans Krajcberg, por uma arquitetura da natureza”, que esteve no MuBE (Museu Museu Brasileiro da Escultura e da Ecologia), em São Paulo, até o final de setembro e contou com 160 trabalhos entre esculturas, pinturas, desenhos, gravuras e objetos do artista. A versão virtual você pode conferir neste link (https://www.mube.space/copy-of-amilcar-de-castro-area-externa-3).

Sobre o Projeto Arte Criança

Criado em 2014 pelo artista e escultor Glenn Hamilthon, o Projeto Arte Criança busca aproximar da arte crianças que vivem em regiões de maior vulnerabilidade social, por meio de atividades em escolas públicas municipais de Atibaia, no interior de São Paulo.

A partir da utilização de elementos presentes na cultura popular e contemporânea como temática para as ações, em seis edições, o Projeto já desenvolveu trabalhos relacionados ao futebol e esportes, – tendo a Copa do Mundo do Brasil como pano de fundo – (Futebol Criança, em 2014) , a ecologia e as línguas indígenas (Ybirã Mitã, em 2015), as brincadeiras de criança em contraposição aos jogos eletrônicos (Brincadeira de Criança, 2017), as manifestações culturais de Atibaia (Atibaia Criança, em 2018), os sonhos de criança (Sonhos de Criança, 2019), a diversidade cultural e geográfica (“Di Versos” 2020) e, agora, homenageia o centenário de Frans Krajcberg, em “A Raiz do Equilíbrio”.

Neste período, o Projeto Arte Criança já beneficiou mais de 5 mil crianças, de Atibaia, utilizando a arte para abordar temas como trabalho em grupo, socialização, sustentabilidade e valorização da autoestima. O Projeto também contribui com a economia local, uma vez que todos os profissionais e fornecedores envolvidos na execução são da cidade.

O Projeto é incentivado por meio da Lei de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial de Cultura, do Ministério do Turismo e tem o patrocínio da Smart Modular Technologies e apoio da Montana Química. Mais informações sobre o projeto podem ser obtidas no endereço https://projetoartecrianca.com.br/

Serviço

Projeto Arte Criança: A raiz do equilíbrio: crianças exercitando o olhar de Frans Krajcberg

Centro de Convenções Victor Brecheret, em Atibaia

De 3 de novembro a 2 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16h

Fonte: Assessoria de Imprensa / Jader Filho