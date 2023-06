Semana LGBTQIAPN+ em Atibaia começa nesta terça-feira (27)

No Mês do Orgulho LGBTQIAPN+, a Prefeitura da Estância de Atibaia em parceria com o Coletivo Pajuba preparou uma série de atividades que vão se juntar ao início do Festival de Inverno para celebrar a diversidade de uma forma multicultural. Palestras, reuniões, marcha LGBT, peça teatral, show da cantora Maria Gadu e show de Johnny Hooker estão programados para ocorrer de 27 de junho até 9 de julho na cidade.

(Imagem Ilustrativa de rihaij por Pixabay)

Confira a programação da Semana LGBTQIAPN+:

27/06 – 17h – Reunião Temática do Conselho Municipal de Saúde

27/06 – 19h – Ação na Câmara Municipal para aprovação da Lei que Institui o Dia do Orgulho LGBTQIA+ em Atibaia

29/06 – Capacitação com Servidores da Saúde

30/06 – 19h – Marcha LGBT – Saída do Largo do Rosário com destino à praça da Matriz, pela Rua José Lucas

30/06 – 20h – Show Maria Gadu – Praça da Matriz

01/07 – 14h – Queimada Queer – Complexo Esportivo Santa Clara

02/07 – 16h – Sarau da Jandyra – Praça Renata Pallottini/Jd. dos Pinheiros

03/07 – Formação para servidores

04/07 – 19h – Palestra: “Qual o lugar do Negro” – Quilombo Negra Visão (Rua Rua Dr Oswaldo Urioste, nº 41, Centro)

05/07 – 19h – Reunião com coletivos LGBTQIAPN+ da região – Cine Itá

06/07 – 19h30 – Palestra Rita Von Hunty – Cine Itá

07/07 – 19h30 – Peça Teatral “Eu Sempre Soube” com Rosane Gofman – Cine Itá

08/07 – 19h – Voz de biXa – Cine Itá

09/07 – 14h – Feira LGBTQIAPN+ – Arena do Centro de Convenções

09/07 – 18h30 – Show de Johnny Hooker – Arena do Centro de Convenções

Junho é considerado o mês do Orgulho LGBTQIAPN+, sigla que significa lésbicas, gays, bissexuais, transexuais/transgêneros/travestis, queer, intersexuais, assexuais, pansexuais, não binários e mais. A data tem origem no dia 28 de junho de 1969, quando ocorreu em Nova York a Rebelião de Stonewall: uma revolta da comunidade LGBTQIAPN+ contra uma série de invasões da polícia aos bares frequentados por pessoas LGBT’s, que eram presos e alvos de represálias por parte das autoridades. 28 de junho é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+.

A partir disso, em diversas cidades dos Estados Unidos foram organizados protestos em favor dos direitos LGBTQIAPN+, que resultaram na primeira marcha do Orgulho Gay, em 1970. Atualmente, atos semelhantes são realizados em várias partes do mundo, e o mês de junho serve para conscientizar a população sobre a importância de se combater o ódio contra a comunidade LGBTQIAPN+, construindo uma sociedade livre de preconceitos.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia