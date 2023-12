Atibaia celebra a chegada de 2024 com “Show da Virada” no Centro de Convenções

A contagem regressiva para a chegada de 2024 em Atibaia já começou, e a cidade se prepara para receber o novo ano com um espetáculo que promete encantar moradores e visitantes. O Show da Virada promovido pela Prefeitura acontecerá no dia 31, no Centro de Convenções, a partir das 21h30, com uma programação especial e uma incrível queima de fogos silenciosa.

A banda Redfox promete agitar o público com os maiores sucessos do country, a partir das 22h30. Com um repertório envolvente e cativante, o grupo se destaca como um dos principais desse gênero, garantindo que o público entre no novo ano com o pé direito.

Arena do Centro de Convenções (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Uma das particularidades do evento deste ano serão os fogos de artifício silenciosos, uma iniciativa da Prefeitura para minimizar o impacto sonoro e proporcionar uma experiência mais agradável para todos. A queima de fogos será um espetáculo visual, marcando o início do novo ano de forma única.

Além de muita música e diversão, o Centro de Convenções contará com diversas barracas de comidas e bebidas, garantindo uma variedade de opções gastronômicas para todos os gostos, em um ambiente familiar e acolhedor.

A expectativa é de que milhares de pessoas participem do show, transformando o Centro de Convenções em um verdadeiro ponto de encontro para a virada do ano.

Queima de fogos silenciosa

Com o objetivo de preservar a saúde e o bem-estar de idosos, pessoas enfermas, crianças e animais que sofrem e se assustam com o barulho dos fogos de artifício, a Prefeitura de Atibaia ressalta a importância de conscientizar a população para soltar fogos que produzem apenas efeitos visuais, sem estampidos.

Em Atibaia, por meio da Lei nº 4.684, de 22 de julho de 2019, é proibido, seja em áreas fechadas ou abertas públicas, queimar, soltar, manusear, utilizar fogos de artifício que causem poluição sonora, como estouro, estampidos, as bombas, as baterias, os morteiros, os foguetes, busca-pés e outros.

Já em todo o Estado de São Paulo vigora a Lei nº 17.389, sancionada em julho de 2021. A iniciativa estabelece a proibição de queima, soltura, comercialização, armazenamento e transporte de fogos de artifício e de artefato pirotécnico de estampido em São Paulo.

É importante que cada um faça a sua parte, celebrando a chegada de um novo ano com muita alegria e respeito a todos.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia