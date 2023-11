Mês da Consciência Negra Atibaia 2023 segue com atrações nos próximos dias

Em Atibaia, a comemoração do 20 de novembro, Dia da Consciência, dura o mês inteiro, trazendo uma série de atividades culturais gratuitas para celebrar a força e a riqueza da cultura afro, fortalecendo a luta contra o racismo. O show de Toni Garrido é destaque no sábado (18), e a programação com artistas locais, promovida pela Secretaria de Cultura, começará no dia 20.

(Imagem: Divulgação/ Prefeitura de Atibaia)

Toni Garrido promete muita música e amor em seu Baile Free, uma seleção de sucessos que pretende animar o público e colocar todo mundo para dançar no próximo dia 18, a partir das 20h, na Praça da Matriz.

Já a programação especial de incentivo aos artistas locais se inicia na segunda-feira (20), com o espetáculo “A menina sem cor”, de Fernanda Emediato. A apresentação será às 14h, no Casarão Júlia Ferraz (Rua José Lucas, 11, Centro). O cortejo Percussomos, realizado pelo coletivo de mesmo nome, sai às 15h do Quilombo Urbano Negra Visão (Rua Dr. Oswaldo Urioste, 41, Centro), vibrando muita música brasileira pelas ruas do Centro.

Café das Pretas às 10h, oficina teatral do grupo Camélias às 15h, e a peça “A fome tem cor”, com Wanda Cavalcante, às 18h são as atrações do dia 25 de novembro, todas no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, 51, Centro). Essa programação especial continua no dia 26 com Fratelli e Dy Zone às 14h, o show Resistência Ancestral, às 16h, com a cantora Tatá Black, e Paulinho do Rap e convidades às 18h, para encerrar.

Essas são apenas as atrações já confirmadas, mas a Secretaria de Cultura e o Conselho Municipal de Políticas Culturais de Atibaia (COMPOCAT) ainda guardam algumas novidades e surpresas. Isso sem contar o show do rapper Xis no Complexo Santa Clara, no dia 26 de novembro, e as outras atrações da agenda municipal de eventos, que oferece atividades até dia 30 de novembro.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia