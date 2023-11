Atrações do Mês da Consciência Negra continuam nos próximos dias em Atibaia

O show com Toni Garrido pela programação do Mês da Consciência Negra em Atibaia reuniu mais de 5 mil pessoas na noite do último sábado (18), na Praça do Migrante Nordestino, no Jardim Imperial, onde o público pôde cantar e dançar tranquilamente, já que não houve registro de qualquer ocorrência policial no evento. Na segunda-feira (20), feriado do Dia da Consciência Negra em todo o Estado de São Paulo, a programação elaborada pela Prefeitura contou com mais um destaque, a palestra da deputada federal Erika Hilton, primeira mulher trans e negra eleita para o Congresso Nacional. E as atrações que marcam o Mês da Consciência Negra seguem em Atibaia até dia 30 de novembro, inclusive com show do rapper Xis, dia 26, às 19h, no Complexo Santa Clara.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Grande nome da música brasileira, Toni Garrido agitou o público em Atibaia com seu Baile Free, seleção de sucessos com muito amor e animação. O show contou com uma apresentação de abertura da artista local Tatá Black, além de um Camarote de Acessibilidade – área PCD com praticidade, conforto e segurança para as pessoas com deficiência, e ainda profissionais para traduções em libras disponíveis no local.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Celebrando a cultura afro e fortalecendo o combate ao racismo, a Prefeitura de Atibaia promoveu, com entrada gratuita ao público, uma palestra da deputada federal Erika Hilton, que abordou o tema “Perspectivas para os jovens negros no Brasil”. A palestrante se destaca por sua atuação contra o racismo, a favor dos direitos humanos e da causa LGBTQIAPN+ e, além de ter sido reconhecida como uma das “100 mulheres mais inspiradoras e influentes do mundo” pela BBC, ficou em segundo lugar na categoria “Melhores na Câmara” na votação popular do Prêmio Congresso em Foco 2023.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Em Atibaia, a comemoração do 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, estende-se por todo o mês com uma série de atividades culturais gratuitas. A iniciativa também inclui as atividades do Novembro Dandara, uma agenda de ações do coletivo Negra Visão realizada em parceria com a Prefeitura, além de uma programação de incentivo aos artistas locais promovida pela Secretaria de Cultura e que teve início no próprio feriado do dia 20, com a inauguração do Memorial Negro no Quilombo Urbano Negra Visão, exposição permanente e aberta à visitação de toda a população, e seguiu com o espetáculo “A menina sem cor”, de Fernanda Emediato, e o Cortejo Negro acompanhado pelo Percussomos, com saída do Memorial Negro passando pela Rua Treze de Maio e caminhando da igreja do Rosário em direção à Praça da Matriz, com parada no Pelourinho e no Casarão Júlia Ferraz, onde cantaram Silas Natanael e Tiane Tessaroto, junto ao Percussomos, com a orientação de Cássia Maria.

Na quinta-feira (23), a programação continua com a 113ª Exposição Coletiva do Clube Atibaiense de Fotografia, a partir das 19h, no Clube Recreativo Atibaiano (Praça Claudino Alves, nº 125, Centro).

No sábado (25), o Centro da cidade receberá diversas atrações da programação ao longo de todo o dia: Café das Pretas – Roda de Conversa com a psicóloga Aline Pimentel sobre autocuidado da mulher negra, às 9h, no Centro Cultural André Carneiro (Rua José Lucas, nº 28, Centro); e, no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro), oficina teatral “Na Minha Pele”, com o grupo Camélias, às 15h; solo teatral “A fome tem cor”, de Wanda Cavalcante, às 18h; e “Cartola ninguém esquece”, show de Ana Brasil e Ronaldo, às 20h.

No domingo (26) a programação segue com diversos shows no palco montado no Complexo Santa Clara (Rua Dona Clara, nº 365, Vila Santa Clara): Resistência Ancestral, com Tatá Black, às 15h30; Fratelli la Máfia e Dy Zone, às 16h30; Paulo do Rap e convidades, às 17h30; e Rapper Xis, às 19h. Além disso, haverá Oficina de Cheiros e Lembranças, com Contação de Histórias, com Professora Denize, na Tenda 1 (Quilombo urbano Negra Visão), às 15h.

Confira as próximas atrações da programação 2023 do Mês da Consciência Negra em Atibaia:

23 de novembro

19h – 113ª Exposição Coletiva do Clube Atibaiense de Fotografia – Clube Recreativo Atibaiano (Praça Claudino Alves, nº 125, Centro)

25 de novembro

Centro Cultural André Carneiro (Rua José Lucas, nº 28, Centro):

9h – Café das Pretas – Roda de Conversa com a psicóloga Aline Pimentel sobre autocuidado da mulher negra

Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro):

15h – Oficina teatral “Na Minha Pele”, com o grupo Camélias

18h – Solo teatral “A fome tem cor”, de Wanda Cavalcante

20h – “Cartola ninguém esquece”, show de Ana Brasil e Ronaldo

26 de novembro

Complexo Santa Clara (Rua Dona Clara, nº 365, Vila Santa Clara)

15h – Oficina de Cheiros e Lembranças, com Contação de Histórias, com Professora Denize, na Tenda 1 (Quilombo Urbano Negra Visão)

Shows no palco:

15h30 – Resistência Ancestral, com Tatá Black

16h30 – Fratelli la Máfia e Dy Zone

17h30 – Paulo do Rap e convidades

19h – Rapper Xis

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia