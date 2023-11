Programação do Mês da Consciência Negra Atibaia 2023 segue até dia 30 de novembro

Resistência, cultura, história, diversidade, identidade e igualdade: o Dia da Consciência Negra em Atibaia é marcado por um mês inteiro de comemorações para celebrar a cultura preta e fortalecer a luta antirracista. Na terça-feira (8), na galeria do Cine Itá Cultural, a Prefeitura promoveu o bate-papo sobre meios jurídicos para casos de racismo, com o advogado Paulo Henrique Oliveira. Dentre as atrações da programação 2023, destacam-se os shows do cantor Toni Garrido e do rapper Xis, sem contar a sétima edição do Águas de Oxalá e as atividades do Novembro Dandara, uma agenda de ações do coletivo Negra Visão realizada em parceria com a Prefeitura.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Aquilombando Atibaia, a programação Novembro Dandara se junta à comemoração e promove nesta quinta-feira (9) a exibição do filme Dois Estranhos. Vencedor da categoria Melhor Curta-metragem de Ficção no Oscar 2021, a produção estrelada por Joey Bada$$, Andrew Howard e Zaria narra a história de um jovem negro que faz diversas tentativas de voltar para casa, em um frenético looping que o faz reviver um confronto mortal com um policial branco. A sessão do Cine Visão começa às 19h, no Quilombo Urbano Negra Visão.

Dois Estranhos (Foto: Divulgação)

Mas ainda tem encontro de capoeira, muita música, mais cinema, memorial e cortejo negros, mostra fotográfica, entre outras atrações. A agenda de eventos municipal oferece atividades até dia 30 de novembro.

Novembro Dandara – Mês da Consciência Negra Atibaia 2023

09/11 (quinta-feira) às 19h | Cine Visão – Dois estranhos | Quilombo Urbano Negra Visão

12/11 (domingo) às 10h | Encontro de Capoeira Viva Zumbi | Praça do Rosário

15/11 (quarta-feira) às 17h | Samba da Diáspora – Ricardo Mariano | Quilombo Urbano Negra Visão

16/11 (quinta-feira) às 19h | Cine Visão – Pantera Negra I | Complexo Santa Clara

20/11 (segunda-feira)

às 10h | Abertura do Memorial Negro | Quilombo Urbano Negra Visão

às 15h | Cortejo Negro – Associações e coletivos parceiros |

às 10h | Abertura do Memorial Negro | Quilombo Urbano Negra Visão às 15h | Cortejo Negro – Associações e coletivos parceiros | 25/11 (sábado)

às 9h | Mostra Fotográfica “Negros de Atibaia” | Estação Sesi de Cultura

às 9h | Café das Pretas | Autocuidado da mulher negra | Estação Sesi de Cultura

às 9h | Mostra Fotográfica “Negros de Atibaia” | Estação Sesi de Cultura às 9h | Café das Pretas | Autocuidado da mulher negra | Estação Sesi de Cultura 26/11 (domingo) às 15h | Oficina de Cheiros e lembranças – Contação de histórias, oficina de cheiros | Complexo Santa Clara

27/11 (segunda-feira) às 19h | Segunda de Ori Presencial – O aumento do suicídio entre o povo negro | Praça da Matriz

30/11 (quinta-feira) às 19h | Quebrando Senzala – Projeto Roza | Quilombo Urbano Negra Visão

*Programação sujeita a alterações

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia