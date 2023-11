Atrações do mês da consciência negra seguem até esta quinta-feira (30) em Atibaia

Celebrando a cultura afro e fortalecendo o combate ao racismo, o mês de novembro em Atibaia conta com uma série de atividades gratuitas para a população pelo Dia da Consciência Negra, comemorado no dia 20, feriado em todo o Estado de São Paulo. No domingo (26) o destaque da vez foi o show do rapper Xis, no Complexo Santa Clara, concluindo uma semana repleta de ações especiais pelo Mês da Consciência Negra, como o show de Toni Garrido, que reuniu mais de 5 mil pessoas na Praça do Migrante Nordestino, no Jardim Imperial; a palestra da deputada federal Erika Hilton, primeira mulher trans e negra eleita para o Congresso Nacional, no Cine Itá Cultural, no Centro; entre outras diversas atrações.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Por meio da Secretaria de Cultura, também há atividades do Novembro Dandara, uma agenda de ações do coletivo Negra Visão realizada em parceria com o Executivo, além de eventos de incentivo aos artistas locais.

As atrações seguem nesta quinta-feira (30), às 19h, no Quilombo Negra Visão, com a apresentação “Quebrando Senzala – Projeto Roza”. Ainda na quinta-feira (30), a Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS), promoverá no Auditório da Secretaria de Educação (Rua Bruno Sargiani, nº 100, Vila Rica), a partir das 9h30, um evento sobre Consciência Negra que abordará as políticas públicas de igualdade, o enfrentamento ao racismo institucional e a construção da Democracia.

Voltado aos funcionários da Prefeitura, mas aberto à participação de toda a população, o evento tem como objetivo alcançar os colaboradores da Administração Municipal que prestam atendimento direto ao público.

Confira a programação dessa iniciativa promovida pela SADS:

9h30 – Abertura do evento com apresentação cultural;

10h – Abertura oficial;

10h30 – Palestra “Enfrentamento ao racismo institucional e a construção da Democracia”, com Tricia V. Lima Calmon, superintendente de Direitos Humanos da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado da Bahia, militante do Movimento Negro e de Mulheres Negras, mestre em Desenvolvimento e Gestão Social e Especialista em Políticas Públicas de Gênero e Raça;

12h – Palavra aberta;

13h – Encerramento.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia