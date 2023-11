Mês da Consciência Negra Atibaia 2023 terá show de Toni Garrido

Comemorado em 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, em Atibaia, é marcado por um mês inteiro de atividades culturais gratuitas dedicadas a celebrar a força e a riqueza da cultura afro-brasileira. A programação 2023 já confirmou atrações imperdíveis como os shows de Toni Garrido e do rapper Xis, além de um bate-papo sobre meios jurídicos para casos de racismo e a 7ª edição do Águas de Oxalá, evento em comemoração ao Dia Municipal da Umbanda.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Toni Garrido se apresenta na Praça da Matriz, no dia 18 de novembro, às 20h, em frente ao Centro Cultural André Carneiro: “dia 18 será muito especial, dentro das festividades do Dia da Consciência Negra, que mesmo sendo no dia 20, mais importante do que tudo, é estar com a ciência negra! Faremos um show incrível. Espero por vocês!”, disse o cantor. Já o rapper Xis se apresenta no dia 26 de novembro, às 19h, no Complexo Santa Clara.

Antes, no dia 8 de novembro, às 19h30, na galeria do Cine Itá, o advogado Paulo Henrique Oliveira aborda a questão do racismo do ponto de vista jurídico. Bacharel em Direito pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) e Mestre em Direito Internacional e Comparado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), o palestrante é advogado no Kincaid Mendes Vianna Advogados, com ênfase nas áreas de Direito Internacional Privado, Direito Marítimo, Direito do Mar, Direito Internacional Público, Arbitragem, Relações Internacionais, Relações Contratuais e Direito dos Seguros.

No dia 15 de novembro, a Associação de Umbanda e Candomblé da Região Bragantina – ASSUCAB promove, com apoio da Prefeitura de Atibaia, mais uma edição do Águas de Oxalá. A concentração será a partir das 8h na Praça Guilherme Gonçalves, em frente à Igreja Nossa Senhora do Rosário, de onde partirá um cortejo pela Rua José Lucas até a Praça Claudino Alves. Com participação de diversas entidades religiosas, a celebração realiza a lavagem das calçadas da Igreja Matriz São João Batista, oferecendo muitas bençãos e águas de cheiro carregadas pelas ialorixás.

Essas são apenas as atrações já confirmadas, mas em breve será divulgada a agenda de apresentações de artistas e grupos locais que está sendo preparada pela Secretaria de Cultura e pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais de Atibaia (COMPOCAT), sem contar a programação Novembro Dandara – realizada em parceria com o coletivo Negra Visão, entre outras

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia