Domingo (20) é Dia da Consciência Negra e Atibaia segue com ações do Novembro Dandara

Neste domingo, dia 20, é celebrado o Dia da Consciência Negra e, em Atibaia, está em andamento até o dia 30 o Novembro Dandara, que oferece uma programação dedicada a celebrar a força e a riqueza da cultura afro-brasileira ao longo de todo o mês. Realizada pela Associação Cultural Negra Visão, com apoio da Prefeitura da Estância de Atibaia, a iniciativa traz uma série de atividades gratuitas em comemoração ao Mês da Consciência Negra em Atibaia.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A edição 2022 do Novembro Dandara conta com boa parte das atividades realizadas no Quilombo Urbano Negra Visão, sede da associação cultural, mas também aquilombando a Câmara Municipal, Estação Sesi de Cultura e outros espaços da cidade. Na primeira edição, realizada em 2021, a programação organizada pela Associação Cultural Negra Visão em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura envolveu cerca de 135 artistas na realização de mais de 30 eventos culturais e educacionais, que atraíram um público estimado de mais de 2 mil pessoas.

Valorizando a identidade e a cultura afro-brasileiras e mobilizando as suas mais diversas expressões e manifestações de arte em uma celebração da negritude, o Novembro Dandara marca o Mês da Consciência Negra homenageando Dandara dos Palmares, guerreira negra que foi esposa de Zumbi e assumiu papel de liderança na resistência do quilombo contra a opressão escravagista. Sancionada em novembro de 2011, a Lei nº 12.519 instituiu oficialmente o dia 20 de novembro como Dia da Consciência Negra justamente por ser a data de morte de Zumbi dos Palmares, morto em 20 de novembro de 1695.

Confira a programação do Novembro Dandara até o próximo dia 30:

Dia 18 (sexta-feira)

19h | Câmara dos Vereadores | Palestra sobre o Movimento Negro

Dia 19 (sábado)

15h | Estação Sesi de Cultura | Samba Bom – Roda de Samba com Projeto Roza

Dia 20 (domingo)

15h | Quilombo Urbano Negra Visão | Cortejo Negro e roda de samba com CamunDongo

Dia 22 (terça-feira)

9h | Palestra para alunos no CIEM 2

Dia 24 (quinta-feira)

19h | Quilombo Urbano Negra Visão | Quinta Coletiva – Saberes Ancestrais

Dia 26 (sábado)

19h | Quilombo Urbano Negra Visão | Voz de Preto – sarau e batalha de rap

Dia 27 (domingo)

15h | Quilombo Urbano Negra Visão | Oficina de Cheiros e lembranças

Dia 28 (segunda-feira)

19h | Quilombo Urbano Negra Visão | Segunda de Ori – Violência contra a Mulher Negra

Dia 30 (quarta-feira)

19h | Quilombo Urbano Negra Visão | Quebrando Senzala

Endereços:

Câmara dos Vereadores: Avenida Nove de Julho, nº 265, Centro

Estação Sesi de Cultura: Rua da Meca, nº 360, Jardim das Cerejeiras

Quilombo Urbano Negra Visão: Rua Dr. Osvaldo Urioste, nº 41, Centro

CIEM 2: Rua Industrial Walter Kloth, s/n, Jardim Imperial

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia