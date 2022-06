Alunas de Atibaia vão para semifinal da competição internacional Technovation Girls

Atibaia está novamente na semifinal de uma importante competição internacional na área da Educação, a Technovation Girls, que incentiva jovens garotas a aprender e aplicar habilidades necessárias para resolver problemas diversos por meio da tecnologia.

Escola Municipal Profª. Maria Helena Faria Ferraz (Foto: Reprodução/ Google Street View)

Duas alunas da Escola Municipal Profª. Maria Helena Faria Ferraz, Samantha Rocha Silva e Melissa Ito de Carvalho, uma do Colégio Atibaia, Katarina Meszaros Veiga Silva, e outra do Colégio FAAT, Catarina da Rocha Ferreira, se classificaram para a semifinal da divisão “Beginner” do concurso. Elas, que formam a equipe Connected Girls, criaram um aplicativo que oferece segurança aos deficientes auditivos quando estiverem sem o aparelho auditivo ou quando distraídos. O aplicativo permite cadastrar sons, como por exemplo, um alarme de incêndio, um carro buzinando ou sirene de ambulância. O aplicativo vai identificar este som e o celular irá vibar.

No ano passado, outra equipe de Atibaia também avançou para a semifinal. A participação de escolas municipais de Atibaia no concurso Technovation Girls faz parte de cooperação entre a Prefeitura com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, através do projeto IF(meninas){nas exatas}, que visa promover a participação de mulheres na área de Exatas.

As alunas fizeram todo designer das telas do aplicativo e conseguiram montar os blocos de código que formam os comandos de funcionamento do software, sob liderança da professora que orientou o projeto, Vânia Emiko Ito de Carvalho, da E.M. Maria Helena Faria Ferraz; Elisandra Aparecida Alves da Silva, professora doutora do Instituto Federal de São Paulo de Bragança Paulista; e Pedro Luis Calheiros da Silva, técnico de laboratório do Instituto Federal de São Paulo de Bragança Paulista.

A Secretaria Municipal de Educação incentiva e fortalece a participação das escolas nos projetos pedagógicos que estimulem a aprendizagem dos alunos, parabeniza os professores, gestores e, principalmente, as alunas, além de agradecer a valiosa parceria com o Instituto Federal do polo Bragança Paulista.

O Technovation Girls é um programa do Technovation, organização americana sem fins lucrativos, e a ONG Instituto Paramitas representa o programa no Brasil.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia