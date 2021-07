Alunos da rede municipal de Atibaia retornam às aulas presenciais e seguem utilizando Plataforma de Ensino Remoto

Com o retorno das aulas na rede municipal após o período de recesso escolar, a Prefeitura da Estância de Atibaia ressalta aos alunos e seus responsáveis a importância da realização das atividades/vivências por meio do acesso à Plataforma de Ensino Remoto. Conforme a Secretaria de Educação, além das atividades presenciais – que ainda acontecem com limitação de capacidade em virtude da pandemia de Covid-19 – o acesso dos estudantes à plataforma é indispensável para realizar as propostas oferecidas pelos professores e fortalecer o vínculo entre família e escola.

(Imagem Ilustrativa: Pexels / Pixabay)

Desde o início do ano, a Plataforma de Ensino Remoto vem sendo aprimorada pela Prefeitura para garantir o direito à Educação e o atendimento pedagógico a todos os estudantes neste período em que há a necessidade de distanciamento social.

A plataforma é o ambiente virtual onde são oferecidas as propostas de atividades e vivências para as crianças matriculadas nas escolas de Atibaia. Cada escola planeja e disponibiliza, no sistema on-line, vídeos, imagens, atividades, vivências e ilustrações para o desenvolvimento de todos os estudantes em um ambiente criativo.

Para acessar a plataforma e navegar por ela é muito fácil: basta clicar no endereço avaliativaead.com.br/atibaia , inserir o primeiro nome do aluno + sobrenome + data de nascimento, em letra minúscula e sem espaços, tanto no campo de usuário, quanto no campo de senha. Em caso de dúvidas, a escola deverá ser contatada.

Na rede municipal de Atibaia, as aulas presenciais voltaram de forma gradual em fevereiro. A frequência presencial, porém, é facultativa, ou seja, os pais ou responsáveis que preferirem poderão manter seus filhos em casa, desde que participem ativamente das atividades remotas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia