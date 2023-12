Alunos de Atibaia terão aulas de reforço nas férias

Em Atibaia, nas férias escolares os alunos da rede municipal podem aprender brincando por meio do Projeto Conectados nas Férias. De 8 a 19 de janeiro, acessando a Plataforma EduConecte Atibaia nos tablets que a Prefeitura distribuiu aos alunos, eles poderão absorver conhecimentos enquanto se divertem nas férias.

(Imagem Ilustrativa de Kelly Sikkema por Unsplash)

Além disso, com o objetivo de impulsionar e aprimorar o processo de aprendizagem dos alunos da rede municipal, a Prefeitura também estende para as férias, de 8 a 19 de janeiro, o Projeto Saber Mais, que oferece aulas de reforço escolar e Inglês aos estudantes.

Dessa forma, nas férias os alunos terão à disposição uma série de atividades criativas, divertidas e cheias de oportunidades para ampliação do conhecimento.

Lançamento de livro

No último dia 13 de dezembro aconteceu o lançamento do livro “Comer, Saber e Conhecer – Experiências Gastronômicas e Escritoras”, escrito coletivamente pelos alunos participantes do Projeto Saber Mais. O lançamento aconteceu no Cine Itá Cultural, reunindo crianças das 26 escolas municipais de Ensino Fundamental, e contou com a entrega de um exemplar para cada criança, além da apresentação da peça teatral Sopa de Pedras e a Panelinha Mágica.

O livro lançado buscou aprimorar os conhecimentos de Língua Portuguesa e Matemática por meio de receitas culinárias criadas e elaboradas pelas crianças.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia