Atibaia está com matrículas abertas para Educação de Jovens, Adultos e Idosos

A Prefeitura informa que as inscrições para a Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI) estão abertas no município e seguem até o dia 7 de julho. O programa é destinado a pessoas maiores de 15 anos que não cursaram ou não concluíram o ciclo do Ensino Fundamental 1 – Séries Iniciais. O curso oferece desde a alfabetização até a conclusão do 4º termo (5º ano) do Ensino Fundamental.

(Imagem Ilustrativa de Thought Catalog por Unsplash)

Essa é uma oportunidade para que o cidadão conquiste aspectos básicos da sociedade, como leitura, interpretação de texto, escrita e matemática. A modalidade da educação básica é destinada à alfabetização de jovens, adultos e idosos com objetivo de garantir a conscientização social e melhoria de suas condições de vida.

Para se matricular basta comparecer ao CIEM II Professor Prof. Orlando Gigliotti (Av. Industrial Walter Kloth, 1135-1035 – Jardim Imperial) de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com cópia do RG, cópia do comprovante de endereço e histórico escolar. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 4402-1031.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia