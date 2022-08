Curso gratuito “Educação Inclusiva e o chão da escola” está com inscrições abertas n’A Casa Tombada

No sábado, dia 3 de setembro, das 10h às 12h, acontece o curso gratuito “Educação Inclusiva e o chão da escola”. n’A Casa Tombada.

Neste minicurso, o professor Marcos Cezar de Freitas irá abordar a diferença entre acessibilidade e inclusão. Serão analisadas palavras chave que caracterizam a educação inclusiva e compartilhados exemplos nacionais e internacionais de estratégias para o adensamento de ecossistemas escolares inclusivos.

Marcos Cezar de Freitas é professor livre-docente do Departamento de Educação da Universidade Federal de São Paulo. É também pesquisador do CNPq e coordenador do projeto internacional EDUCINEP: Educação Inclusiva na Escola Pública.

A Casa Tombada oferece 30 vagas para o curso e as pessoas interessadas devem se inscrever por meio de um formulário disponível no link: https://acasatombada.com.br/03-09-2022-educacao-inclusiva-e-o-chao-da-escola-com-marcos-cezar-de-freitas/.

A Casa Tombada fica na Rua Cel. Leme, 371, no Centro, em Bragança Paulista.

