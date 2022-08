Escolas municipais de Atibaia recebem Unidade Móvel Educacional Elektro

Atibaia recebeu , no dia 25 de julho, a Unidade Móvel Educacional Elektro, espaço adaptado para ações pedagógicas voltadas ao uso eficiente e seguro de energia. Equipada com recursos tecnológicos, ela oferece aos alunos atividades com iluminação cênica, maquete virtual e exibição de vídeos com Paxuá e Paramim, dois indígenas que trazem assuntos relacionados ao meio ambiente e ao uso seguro e eficiente da energia elétrica.

A Unidade Móvel Educacional Elektro permanecerá no estacionamento do CIEM I e receberá as demais unidades escolares do município para desenvolvimento das propostas e vivências.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Com o objetivo de promover mudanças nos hábitos, a unidade móvel é composta por palco e baú, com área de atendimento e acessibilidade. No seu interior, além da entrega de kits educativos, jogos e atividades interativas para as crianças, possui uma maquete virtual e equipamentos para experimentos como o Labirinto Elétrico, Condutores de Energia e Globo de Plasma.

A unidade traz ainda diversos jogos interativos para ensinar às crianças como consumir a energia elétrica de forma consciente:

Caminhos da Energia

Nessa ação, os alunos aprendem sobre as formas de geração de energia e o caminho que ela percorre até chegar ao seu destino final, mostrando a importância da energia elétrica na vida do homem. O caminho é iluminado à medida que o aluno aproxima a mão da tela, com explicação do percurso.

Vilões da energia

No decorrer do jogo, os eletrodomésticos vão sendo iluminados e devem ser desligados com um toque no sensor. Ganha quem desligar o maior número de equipamentos. Logo após, uma breve explicação sobre consumo consciente.

Vale Luz

O jogo apresenta vários resíduos que devem ser identificados e classificados. Ganha quem acertar a classificação do maior número de resíduos.

O projeto é mais uma das ações de implementação do Currículo da Educação Básica Municipal e busca favorecer a aprendizagem dos alunos sobre a temática, incentivar ações e hábitos mais sustentáveis, além de torná-los agentes multiplicadores da importância do uso consciente da energia.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia