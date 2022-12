Estudantes fora da rede pública podem realizar inscrição de matrícula para 2023 a partir desta semana

Estudantes que estão fora da rede pública de ensino, municipal ou estadual, podem realizar inscrição em escolas estaduais de São Paulo a partir desta semana. Podem se cadastrar estudantes oriundos da rede particular, estados, países e até mesmo aqueles que não possuem matrícula ativa no ano de 2022.

(Imagem Ilustrativa: Element5 Digital por Unsplash)

A pré-inscrição pode ser feita em qualquer unidade escolar, nos postos do Poupatempo ou através do link da SED (https://sed.educacao.sp.gov.br/nca/preinscricaoonline/login). É preciso apresentar os documentos pessoais do estudante e do responsável (RG e CPF), e-mail, comprovante de residência, histórico escolar e o comprovante de vacinação do aluno atualizado.

Após realizar a inscrição, o estudante terá sua documentação analisada e será alocado na unidade escolar mais próxima a sua residência, com vaga disponível e ensino adequado a sua necessidade. O resultado da matrícula será divulgado no dia 23 de janeiro.

Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo