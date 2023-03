Etecs divulgam calendário do Vestibulinho para o segundo semestre

Chegou a hora para quem deseja se preparar de forma gratuita e conquistar mais espaço no mercado de trabalho! O Centro Paula Souza (CPS) divulga o calendário do processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o segundo semestre de 2023. As datas podem ser conferidas no site www.vestibulinhoetec.com.br e na página do CPS.

O Vestibulinho oferece vagas para cursos técnicos, especializações técnicas e vagas remanescentes para o segundo módulo. Entre os dias 22 e 31 de março, os interessados podem solicitar o benefício de redução de 50% do valor da taxa de inscrição. O prazo para o candidato se inscrever no processo seletivo será entre 4 de abril e 8 de maio, exclusivamente pela internet. A prova será aplicada no dia 4 de junho, de forma presencial.

Inscrição para o processo seletivo começa em 4 de abril e deve ser feita exclusivamente pela internet (Foto: Roberto Sungi/CPS)

Confira abaixo as principais datas do processo seletivo:

22 a 31 de março – até as 15 horas: período para solicitar a redução da taxa de inscrição;

Outras informações pelos telefones (11) 3471-4103 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-596 9696 (demais localidades) ou pela internet.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo