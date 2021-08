Foi dada a largada para o vestibular 2022; veja dicas de estudo do Centro Paula Souza

Se preparar para o vestibular nunca foi tarefa fácil e nessa virada para o segundo semestre, muita gente já está sentindo a pressão das provas que acontecem no final do ano. É fundamental que os candidatos comecem a se planejar com antecedência e, segundo a diretora do Centro de Capacitação Técnica e Pedagógica da Unidade do Ensino Médio e Técnico (Cetec) do Centro Paula Souza (CPS), Lucília Guerra, é melhor se organizar o quanto antes e estudar pra valer. “Aproveitando o clima olímpico, dá para fazer uma analogia e afirmar que o candidato é uma espécie de atleta que só sobe ao pódio se treinar muito”.

Para ajudar quem está determinado a se sair bem nas provas, candidatos de escolas públicas que disputam uma vaga no Ensino Superior podem contar com uma rede de cursinhos gratuitos e de qualidade. Plataformas online, como Vem pra USP e Me Salva!, estão com inscrições abertas para simulados, aulas e plantões de dúvidas que podem ajudar na revisão do conteúdo para os processos seletivos do final do ano (veja abaixo). Além do suporte dos cursinhos, a educadora lembra também de algumas práticas que contribuem para o bom desempenho dos vestibulandos.

(Foto: Governo do Estado de São Paulo)

O primeiro passo é decidir o curso para o qual se inscrever. Segundo a professora Lucília, o candidato deve procurar se auto conhecer, refletir sobre quais atividades gosta de desempenhar e fazer um exercício de introspecção para identificar qual profissão se encaixa melhor ao seu perfil. “A carreira escolhida pode não ser para toda a vida mas, em geral, ela preenche boa parte dessa jornada”.

Manter uma disciplina de horários para estudar pode ser bastante produtivo. Consulte os vários tipos de vestibulares para conhecer os diferentes formatos de provas e faça os simulados e exames anteriores. Pesquise também os temas de redação de outros anos para entender o que costuma ser proposto a cada ano.

Além da leitura de livros, o estudante deve colocar a leitura do noticiário na sua rotina. Um candidato bem informado e com boa compreensão sobre a realidade sai na frente. O hábito de ler ajuda também no desenvolvimento do vocabulário e da redação.

A saúde mental também precisa estar em dia. Quem se prepara para a maratona de provas deve reservar tempo para o lazer e o descanso. É preciso se organizar para as horas livres e aproveitar esses momentos para desestressar. “O descanso na medida certa melhora a capacidade cognitiva”, afirma Lucília.

Alunos das Etecs podem contar com os professores que estão preparados para revisar o conteúdo e para esclarecer a dinâmica dos processos seletivos, métodos de estudos e escolha de carreiras.

Serviço

5ª Competição USP de Conhecimentos (CUCo)

Inscrições: Até 18 de agosto pela plataforma vemprausp.usp.br

Provas online: 23 a 27 de agosto

Resultado: 31 de agosto

Simuladão Enem 2021

Disponível na plataforma até 23 de agosto para quem não é bolsista do programa Me Salva!

Bolsistas do programa Me Salva! podem fazer o simulado sem restrição de data

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo