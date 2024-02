Governo de SP abre inscrições para curso online de Libras voltado a adultos

No dia 5 de fevereiro, às 10h, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) abrirá novas inscrições para o curso online de Libras voltado a adultos. O curso é gratuito e já capacitou mais de 23 mil pessoas maiores de 18 anos em todo o Estado. Só em 2023, foram 1,5 mil pessoas formadas.

O curso será dividido em seis turmas com diferentes horários: duas turmas terão aulas à noite nas segundas, quartas e sextas-feiras; outras duas terão aulas à noite nas terças e quintas-feiras, e duas turmas terão aulas aos sábados pela manhã.

(Foto: Governo do Estado de São Paulo)

O curso abrange uma vasta gama de tópicos, desde os fundamentos até expressões mais avançadas da Libras, permitindo uma comunicação eficaz com a comunidade surda.

O conteúdo programático contempla os seguintes temas: O que é a Libras; Identidade surda; Cultura surda; Comunicação: surdo x ouvinte; Regionalismos na libras; Sistema de notação da libras; Alfabeto manual; Sinais pessoais; Cumprimentos/saudações; Condições climáticas; Advérbios de tempo e calendário; Singular e plural; Animais; Expressões faciais; Materiais escolares e de escritório; Pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos e interrogativos; Números: cardinais e quantidades; Dias da semana; Família; Sentimentos; Horas/duração; Ambientes da residência; Localidades; Direção/perspectiva; Meios de transporte; Profissões; Documentos; Verbos; Configurações de mão.

A iniciativa tem como propósito principal capacitar pessoas não surdas a se comunicarem efetivamente com a comunidade surda do Estado de São Paulo. Porém, o curso está aberto ao público em geral a partir de 18 anos, com ou sem deficiência, interessado em aprender a Libras.

Cada turma contará com 40 horas de duração, sendo 30 horas de aulas ao vivo via Zoom e 10 horas de atividades complementares. Para receber o certificado, é necessário participar de pelo menos 75% das aulas ao vivo e alcançar uma média final de 5,0 ou superior.

Serviço

Inscrições para o Curso de Libras Básico de fevereiro/2024

Formulários de inscrição para as turmas serão abertos no dia 5 de fevereiro, às 10h

Inscrição deve ser realizada no site da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência: www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo