Inscrições para Processo Seletivo ETEC para o 1º semestre de 2023 estão abertas em Atibaia

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo – Vestibulinho 1º semestre 2023 dos cursos de Ensino Profissionalizante oferecidos gratuitamente à população pela Escola Técnica Estadual (Etec) Prof. Carmine Biagio Tundisi, de Atibaia. O período de inscrições iniciou em 20 de outubro e segue até às 15h do dia 18 de novembro. O processo seletivo será através de exame presencial a ser realizado no dia 18 de dezembro, as 8h, em local a ser definido.

ETEC Prof. Carmine Biagio Tundisi, Atibaia (Foto: Reprodução)

Para o Ensino Médio com Habilitação Profissional serão oferecidas 240 vagas sendo: MTEC em Administração – manhã – 40 vagas; MTEC em Administração – tarde – 40 vagas; MTEC em Marketing – manhã – 40 vagas; MTEC em Marketing – tarde – 40 vagas; MTEC em Desenvolvimento de Sistemas – manhã – 40 vagas; MTEC em Recursos Humanos – noite – 40 vagas;

No Ensino Técnico Presencial noturno estão disponíveis 40 vagas no curso de Técnico de Enfermagem.

No EaD – Ensino a Distância – os cursos disponíveis são: Técnico em Administração; Técnico em Comércio; Técnico em Desenvolvimento de Sistemas; Técnico em Guia de Turismo; Técnico em Secretariado; Técnico em Transações Imobiliárias e Pós Técnico em Gestão de Projetos.

Também estão disponíveis, neste mesmo processo, o acesso às vagas remanescentes (ingresso no 2º módulo do curso) do Técnico de Administração, também noturno e presencial.

A ETEC Prof. Carmine Biagio Tundisi está vinculada ao Centro Paula Souza, mantido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, e oferece cursos de qualidade voltados para diversos setores da economia local.

Os interessados em realizar a inscrição no Processo Seletivo – Vestibulinho 1º semestre 2023 devem acessar o site: www.vestibulinhoetec.com.br e ler o Manual do Candidato. A Escola Técnica Estadual Prof. Carmine Biagio Tundisi está localizada na Av. Pref. Antônio Júlio Toledo Garcia Lopes, nº 200, no Jardim das Cerejeiras.

Fonte: Assessoria de Imprensa Centro Paula Souza