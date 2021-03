Instituto Educar Brasil consegue 250 bolsas de estudo para cursinho online do Descomplica

O Instituto Educar Brasil conseguiu 250 bolsas de estudo de 100% no cursinho online do Descomplica, para alunos do ensino médio das escolas públicas de Atibaia e região.

O Descomplica é uma das maiores plataformas online do Brasil em cursinhos pré-vestibulares e preparatórios para o Enem. A parceria que beneficia estudantes de escolas estaduais de Atibaia e também da região é pelo projeto Descomplica Social.

Bolsas de estudo de 100% são para cursinho online do Descomplica (Imagem Ilustrativa de StockSnap por Pixabay)

“É um reforço nos estudos nesse período de pandemia, tão difícil para muitos estudantes terem acesso a conteúdos que ajudarão nos vestibulares e no Enem. É também uma oportunidade de conseguir bolsa do Prouni ou ingressar em uma faculdade pública, já que a plataforma possibilita melhor preparo e, consequentemente, chances de uma nota alta no Enem”, explica Professor Rodrigo Parras, presidente do Instituto Educar Brasil.

Pela parceria, os estudantes terão aulas ao vivo, no período da noite (17h15 às 22h); biblioteca completa de vídeo aulas; um crédito de monitoria (aulas de reforço); aulas de Física, Química e Matemática básicas; plataforma de Exercícios e Simulados no “DEX” para alunos.

O projeto é exclusivo para alunos do ensino médio de escolas públicas estaduais, já que o propósito é ajudar alunos mais carentes com mais dificuldade de acesso a cursinhos preparatórios.

Os interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp do Educar (11) 95362-6481 para pedir a bolsa e receber todos os detalhes.

Fonte: Assessoria de Imprensa Instituto Educar Brasil