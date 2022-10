Interpretação de texto é fator decisivo para fazer uma boa prova no Enem

Para muitos, interpretar um texto é apenas lê-lo. Mas, quando precisamos analisar textos longos, com enunciados extensos e, por vezes, de assuntos que não dominamos, essa interpretação se torna muito mais difícil. Pensando nisso, o De Boa no Enem ouviu as professoras Núbia Santiago e Ruane Santos, e conversou sobre como o aluno que se prepara para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) pode atingir ótimos níveis de interpretação de texto. As provas serão realizadas nos dias 13 e 20 de novembro.

Interpretação de texto é fator decisivo nas provas do Enem (Foto: Divulgação)

Mesmo não havendo uma fórmula mágica para responder as questões do Enem, o estudante pode utilizar algumas estratégias. “Sempre indico que haja a leitura do enunciado antes mesmo da leitura do texto base, isso porque você já saberá o questionamento ao qual você deverá responder. Depois disso, a leitura atenta do texto base, anotando as palavras-chave e a ideia principal do fragmento ali exposto, é essencial. Por fim, volte ao enunciado e confira se, de fato, o que foi entendido tem relação com a pergunta feita”, explicou Ruane, que é professora de português no colégio CEI Romualdo. “Seguindo esses passos, as chances de acertar a questão correta aumentam significativamente”, continuou.

De acordo com Núbia Santiago, que é professora de gramática e interpretação de textos no Colégio Nossa Senhora das Neves, também é preciso que o aluno crie o hábito da leitura.

“Esse percurso se dá entre o conhecimento de mundo, além dos conhecimentos linguísticos e literários para encontrar os sentidos que um texto apresenta. A leitura proporciona aos indivíduos um universo amplo entre a realidade e o imaginário e os conhecimentos que cada leitor tem ampliam o entendimento que os textos vão exigir dele dentro de uma interpretação”, comentou.

Quem mantém bons hábitos que contribuem para aumentar a bagagem cultural, tão importante quando se trata de interpretar textos, é a aluna do Over Colégio e Curso, Sthephanie Nassi. Ela confessa que gosta de consumir documentários, filmes históricos, livros e conteúdos de arte no seu dia a dia.

“Eu gosto muito do primeiro dia do Enem, é uma prova muito interessante quando a gente fala em conseguir ‘linkar’ arte e cultura com as regras gramaticais aprendidas na escola. É importante sabermos escrever e utilizar isso a nosso favor, sempre tento trazer isso para minha prova”, relatou.

Interpretar textos é uma habilidade essencial para qualquer que seja a área. No Enem, isso não é diferente, já que o exame tem, cada vez mais, retirado o teor conteudista das questões e se aproximado de indagações que pedem do participante reflexões sobre o assunto. “Tenha paciência e foco para responder às questões da prova”, alertou Ruane.

“Quando pensamos na prova de Ciências Humanas, por exemplo, que é cansativa, cheia de textos e que pede do participante muitas inferências, a leitura atenciosa do texto é o segredo”, destacou a professora.

Em resumo, quatro pontos devem ser observados na hora de interpretar um texto:

Faça uma leitura cuidadosa e reconheça o tema principal do texto; Identifique o gênero textual do texto base, isso facilita na escolha dos verbos que estão expostos nas alternativas; Preste muita atenção ao anunciado. Se você não entendê-lo em sua completude, as chances de você aceitar a questão serão mínimas e; Invista na sua bagagem sociocultural. Com ela, você pode compreender os mais diversos assuntos, tendo em vista o contato prévio com a temática.

