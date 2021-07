Recesso escolar na Rede Municipal de Atibaia tem início na próxima semana

Com a chegada do final de semestre, as aulas presenciais e remotas entrarão em período de recesso a partir de segunda-feira, 5 de julho. No retorno, no dia 20 de julho, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, continuará adotando as medidas necessárias para garantir a segurança dos alunos durante as atividades presenciais em salas de aula nas escolas municipais.

Todas as instituições de ensino de Atibaia (municipais, estaduais, comunitárias e particulares) também continuarão seguindo o Protocolo de Operacionalização das Atividades para o Retorno às Aulas Presenciais estabelecido pelo Decreto nº 9.446/2021, que estipula os procedimentos operacionais relacionados às boas práticas sanitárias, a fim de garantir os direitos à vida, à saúde e à educação de todas as crianças, estudantes profissionais e trabalhadores em Educação.

Vale ressaltar que a frequência presencial dos alunos é facultativa, ou seja, os pais ou responsáveis poderão manter seus filhos em casa, participando somente das atividades remotas. Os alunos da Rede Municipal seguirão utilizando a Plataforma de Ensino Remoto, sistema em que os professores de cada escola são os responsáveis por alimentar e atualizar as atividades/vivências pedagógicas para o desenvolvimento das competências e habilidades de cada fase escolar.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia