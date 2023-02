Rede estadual de SP recebe 3,3 milhões de estudantes na volta às aulas

Nesta última sexta-feira (3), mais de 3,3 milhões de alunos retornam às salas de aulas nas 5,3 mil escolas estaduais do Estado de São Paulo. As aulas são 100% presenciais e o primeiro dia foi destinado ao acolhimento dos alunos e servidores. Para isso, as unidades preparam dinâmicas e atividades socioemocionais.

(Imagem Ilustrativa de ds_30 por Pixabay)

A partir do primeiro dia letivo, as unidades já começaram a entregar os kits escolares para os estudantes. O investimento ultrapassa R$ 122 milhões e beneficia todas as escolas.

Para definir as estratégias do ensino e aprendizagem, professores e gestores se reuniram, nos dias 1 e 2 de fevereiro, para traçar as metas do primeiro semestre, que se encerra em 30 de junho.

O recesso do meio do ano vai de 3 a 24 de julho, sendo o último dia dedicado a mais um momento de planejamento. O segundo semestre começa no dia 25 de julho. O ano letivo termina em 15 de dezembro.

Fonte: Secretaria de Educação do Estado de São Paulo