UNIFAAT abre processo seletivo de bolsas para funcionários da saúde

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de bolsas de estudo do COAPES em cursos de graduação e pós-graduação no Centro Universitário UNIFAAT.

O processo seletivo é uma determinação prevista no Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde (COAPES), estabelecido entre a UNIFAAT e o COAPES da região bragantina, e prevê a concessão de bolsas para funcionários dos sistemas públicos de saúde.

Para participar, o interessado deve ter sido aprovado em uma das provas do Vestibular da UNIFAAT, ser ingressante no 1º semestre/2023 e ser funcionário de órgão público do sistema de saúde dos municípios de Atibaia ou Bragança Paulista. Deve, também, atender a outros requisitos dispostos nos Editais UNIFAAT 01/2023 e UNIFAAT 02/2023.

O período de inscrições se estende de 10 de janeiro de 2023 até 18 de fevereiro de 2023 para cursos de graduação e de 20 de fevereiro de 2023 até 03 de março de 2023 para cursos de pós-graduação sendo que as mesmas devem ser realizadas por e-mail seguindo as instruções dos editais:

Edital graduação: clique aqui

Edital pós-graduação: clique aqui

Fonte: Assessoria de Imprensa UNIFAAT