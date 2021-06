A UNIFAAT está com inscrições abertas para o Vestibular de Inverno 2021. As vagas são para o campus de Atibaia e para a unidade de Bragança Paulista. A prova online será em 13 de junho de 2021 (domingo), às 14h. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site www.unifaat.com.br

Importante destacar que os cursos oferecidos pela UNIFAAT neste vestibular garantem o ingresso dos aprovados já no segundo semestre de 2021.

Vestibular de Inverno da UNIFAAT está com inscrições abertas (Foto: Divulgação)

Os cursos oferecidos são os seguintes: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Fisioterapia, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Jornalismo, Logística, Marketing, Pedagogia, Psicologia e Publicidade e Propaganda.

Vale ressaltar que o Ministério da Educação (MEC) publicou em 23 de abril, o Índice Geral de Cursos (IGC), que é o principal e oficial indicador de medição de qualidade das instituições de educação superior do Brasil. O Centro Universitário UNIFAAT novamente figura entre as melhores obtendo a nota 4.

A nota 4 é uma conquista exclusiva da instituição, na nossa região: em 13 anos de existência do IGC/MEC, apenas a UNIFAAT conseguiu alcançar o conceito 4 nessas avaliações.

A escala de notas do IGC vai de 1 a 5 e, segundo o MEC, as notas 4 e 5 são reservadas a instituições com alto nível de qualidade, medidas a partir de diversos indicadores importantes, tais como infraestrutura oferecida à comunidade acadêmica, qualificação do corpo docente e resultados obtidos pelos alunos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE).

Para mais informações entre em contato por meio dos canais digitais de atendimento: unifaat@unifaat.edu.br, pelo site www.unifaat.com.br ou pelo WhatsApp (11) 4414-4144 e Bragança Paulista: (11) 94744-1818

