Volta às aulas: serviços da Educação estão disponíveis no Poupatempo

Na última sexta-feira (3), os 3,5 milhões de estudantes das 5,3 mil escolas estaduais de São Paulo retornaram às salas de aula. Para facilitar a vida de alunos, dos pais e responsáveis, o Poupatempo disponibiliza os serviços da Secretaria de Estado da Educação de forma presencial e online. Somente em janeiro de 2023, foram mais de 70 mil atendimentos, sendo a maior parte deles pelos canais digitais do Programa.

(Foto: Governo do Estado de São Paulo)

A consulta de registro do aluno (RA), Intenção de transferência escolar, Boletim escolar, Declaração de matrícula, Consulta de concluinte e Consulta de matrícula são alguns dos serviços que podem ser realizados de forma online, por meio do portal (www.poupatempo.sp.gov.br), aplicativo Poupatempo Digital e ainda através do Assistente Virtual, chamado “P”. Além dos atendimentos via portal e WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974. Entre os serviços mais buscados estão consulta de matrícula, com 73,6 mil; boletim escolar, com 70,8 mil; e consulta de RA, com 35,3 mil.

Além da Educação, os canais eletrônicos disponibilizam serviços de outros órgãos como Detran.SP, Secretaria da Fazenda e Planejamento, Desenvolvimento Econômico, Saúde, Instituto de Identificação Ricardo (IIRGD), Procon, CDHU, Sabesp, Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP), Procuradoria Geral do Estado (PGE-SP), Receita Federal, prefeituras, entre outros. Atualmente são quase 260 opções.

